Что видят незрячие: 10 нестрашных фактов о слепоте

Что снится слепым? Могут ли незрячие люди увидеть яркий свет? Перед глазами у невидящих людей темнота? В Международный день слепых altapress.ru подобрал десятку самых интересных фактов о том, как устроен мир незрячих людей.

1. Людям, которые лишены зрения с рождения, скорее не «видят» сны, а чувствуют. Их сновидения выражены через запахи, вкусы, тактильные эмоции и переживания, пишет the-village.ru. Людям же, которые ослепли в какой-то момент жизни, сначала снятся обычные сны. А через несколько лет их сновидения становятся такими же, как у слепых с рождения.

2. У незрячих людей не обязательно обостряются остальные чувства, сообщает neinvalid.ru.

3. Современные белые трости могут включать в себя миниатюрный ультразвуковой сонар для «ощупывания» отдалённых предметов, а также устройство для GPS-навигации, уточняет wikipedia.org.

Сканирование глаза. СС0

4. Издание neinvalid.ru рекомендует разговаривать с незрячими людьми непринужденно. Не стоит думать, что связанные со зрением слова запрещены: их можно употреблять свободно.

5. Слепые от рождения люди представляют себе числовой ряд в обратном порядке — не слева направо, а справа налево.

6. Незрячие люди моргают столько же, сколько и видящие люди, сообщает thequestion.ru.

7. В Южной Корее статус лицензированного массажиста могут получить только слепые, рассказывает muzey-factov.ru. Это правило установили в 1913 году для обеспечения слепых возможностью заработка.

Девушка. Глаза. СС0

8. Слепые от рождения люди не знают, как выглядят черный цвет или темнота. Поэтому на вопрос, что они видят, скорее всего ответят «пустоту», пишет sciencepop.ru.

Чтобы попробовать представить это, нужно закрыть один глаз рукой, а другим сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Тогда закрытый глаз «увидит пустоту».

9. Слепые люди могут видеть яркий свет.

10. Незрячий музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать.