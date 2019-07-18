Что за лекарство «Фризиум» и почему за его покупку грозит тюрьма

В России разгорелся скандал вокруг задержания москвички Елены Боголюбовой за контрабанду запрещенных веществ. Женщина заказала в интернете для неизлечимо больного сына назначенное врачами лекарство от судорог «Фризиум». Однако посылку у нее изъяли. Что за препарат «Фризиум» и как вообще могла произойти такая ситуация — в материале altapress.ru.

СМИ сообщают, что у сына Елены Боголюбовой болезнью Баттена. Это тяжелое генетическое заболевание, при котором ребенок теряет зрение, у него случаются судороги, возникает задержка умственного и физического развития. Мальчик нуждается в лекарстве от судорог, но от российских у него открывается желудочное кровотечение. Неврологи рекомендовали «Фризиум». В России это лекарство не продают, и аналогов нет.

«Фризиум» — противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам — психотропное вещество, оборот которого ограничен в нашей стране по закону, пишет «Медуза».

С января 2015 года в страну запрещено привозить препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Под запретом оказались медикаменты, которые нужны при лечении психических расстройств, онкологических заболеваний и судорог.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. СС0

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава пояснила:

«Родители вынуждены покупать препараты от судорог в интернете, за большие деньги, рискуя оказаться в тюрьме. Им здесь и сейчас нужно облегчить страдания своих детей», — цитирует «Медуза».

Инцидент прокомментировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, пишет РИА Новости. Она назвала ситуацию «недопустимой», но отметила, что существует возможность получать такие препараты законно:

«Если этот препарат ребенку назначен, то он должен его получать. Если препарат не зарегистрирован на территории РФ, то существует специальный порядок, и получить разрешение соответствующее в Минздраве можно достаточно оперативно», — сказала Кузнецова.

По данным фонда помощи хосписам «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком», в таких препаратах нуждается как минимум 23 тысячи детей.