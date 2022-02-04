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Здоровье

Что за новый препарат от COVID-19 зарегистрировали в России и как он работает

Минздрав зарегистрировал новый препарат от ковида «Эсперавир» (международное непатентованное наименование — «Молнупиравир»). Кто — производитель лекарства, и как оно работает — в разборе altapress.ru.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
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1
Когда «Эсперавир» зарегистрировали в России?

Как сообщает РИА Новости, Минздрав выдал «Эсперавиру» постоянную регистрацию 3 февраля.

2
Кто производит «Эсперавир»?

Производитель «Эсперавира» — группа компаний (ГК) «Промомед».

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
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3
Как работает новый препарат от COVID-19?

Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал изданию, что «Эсперавир» опережает мутацию ковида. Это позволяет выиграть время для лечения.

«В каком-то смысле „Эсперавир“ — новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт (участок. — Прим. ред.) фермента — RdRP. Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения», — подчеркнул Белый.

4
А какие еще препараты от ковида выпускает «Промомед»?

В 2020 году ГК «Промомед» начала выпускать «Арепливир» (международное непатентованное наименование — «Фавипиравир»). Это лекарство от ковида в форме таблеток.

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
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Кроме того, в ноябре в группе компаний сообщили: зарегистрирован «Арепливир» и в форме инъекций. Его, кстати, производят на заводе «Биохимик» в Саранске.

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