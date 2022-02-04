Что за новый препарат от COVID-19 зарегистрировали в России и как он работает

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А какие еще препараты от ковида выпускает «Промомед»?

В 2020 году ГК «Промомед» начала выпускать «Арепливир» (международное непатентованное наименование — «Фавипиравир»). Это лекарство от ковида в форме таблеток.

Укол , болезнь , шприц. CC0

Кроме того, в ноябре в группе компаний сообщили: зарегистрирован «Арепливир» и в форме инъекций. Его, кстати, производят на заводе «Биохимик» в Саранске.