Что за новый препарат от COVID-19 зарегистрировали в России и как он работает

Как сообщает РИА Новости, Минздрав выдал «Эсперавиру» постоянную регистрацию 3 февраля.
Производитель «Эсперавира» — группа компаний (ГК) «Промомед».
Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал изданию, что «Эсперавир» опережает мутацию ковида. Это позволяет выиграть время для лечения.
«В каком-то смысле „Эсперавир“ — новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт (участок. — Прим. ред.) фермента — RdRP. Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения», — подчеркнул Белый.
В 2020 году ГК «Промомед» начала выпускать «Арепливир» (международное непатентованное наименование — «Фавипиравир»). Это лекарство от ковида в форме таблеток.
Кроме того, в ноябре в группе компаний сообщили: зарегистрирован «Арепливир» и в форме инъекций. Его, кстати, производят на заводе «Биохимик» в Саранске.