Чтобы похудеть, нужно разобраться со своими гормонами

Эксперт пояснил, что даже при диете и регулярных физнагрузках вес сохранится, если в организме понижен уровень тестостерона. Уровень этого жиросжигающего гормона должен быть не ниже 13 нмоль/л.

При этом из-за ожирения у мужчин отмечается низкий тестостерон, а из-за низкого тестостерона — ожирение. В свою очередь интенсивные занятия спортом с целью похудения ещё сильнее понижают уровень тестостерона. Поэтому первый шаг к похудению — узнать уровень этого гормона и, если он низкий, начать его повышать.

Если с избыточным весом безуспешно борется женщина, ей нужно проверить уровень прогестерона и тестостерона.