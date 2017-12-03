Чтобы похудеть, нужно разобраться со своими гормонами

Мужчинам после 40 лет довольно трудно похудеть, потому что в их организме замедляется выработка одного из гормонов. Аналогичная проблема есть и у женщин. Об этом АиФ рассказал врач-эндокринолог.
Эксперт пояснил, что даже при диете и регулярных физнагрузках вес сохранится, если в организме понижен уровень тестостерона. Уровень этого жиросжигающего гормона должен быть не ниже 13 нмоль/л.
При этом из-за ожирения у мужчин отмечается низкий тестостерон, а из-за низкого тестостерона — ожирение. В свою очередь интенсивные занятия спортом с целью похудения ещё сильнее понижают уровень тестостерона. Поэтому первый шаг к похудению — узнать уровень этого гормона и, если он низкий, начать его повышать.
Если с избыточным весом безуспешно борется женщина, ей нужно проверить уровень прогестерона и тестостерона.
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