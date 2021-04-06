Чтобы спина не болела. В Барнауле внедряется современный метод диагностики позвоночника

Бывает ли у вас такая ситуация: вы идёте спокойно по улице и вдруг совершенно неожиданно ощущаете резкую боль в спине, как будто вас «подкосило»? Если вы испытывали подобное, то откладывать поход к врачу нельзя. Тем более что впервые в Барнауле появилось средство быстрой и качественной диагностики болезней позвоночника. Причём без вредных излучений.

«Сковало спину», «какая-то тупая боль», «шею повернуть не могу» — эти и многие другие похожие выражения мы часто слышим от людей пожилого возраста. Но болезни спины не выбирают своих пациентов. На самом деле радикулит, остеохондроз, сколиоз и другие болезни беспокоят сегодня значительную часть населения — как взрослых, так и детей.

Чтобы в будущем не пришлось тратить деньги, время и драгоценное здоровье, расскажем, как новый диагностический аппарат SpinalMouse* без вредных излучений поможет выявить проблему и регулировать ход лечения.

Пожилая пара. Медицинский центр «ИСИДА»

Мы уже знаем, что нарушения в работе позвоночника серьёзно сказываются на здоровье человека и мешают нам жить. Боль — это признак того, что ваш организм подвергся изменениям, которые уже не так легко обратить.

Всего лишь небольшое отклонение («да, пойду отлежусь…») может вырасти в серьёзную проблему — хроническое заболевание вроде грыжи межпозвоночного диска, и дальше — инвалидность. При лечении и его корректировке с помощью качественной диагностики этого можно избежать.

Очень жаль, что на собственное здоровье у нас часто не хватает ни времени, ни денег. Нужда в комплексном обследовании возникает только тогда, когда начинается сильная боль. Такие процедуры, как УЗИ, КТ и МРТ, как правило, затратны по времени и ресурсам, потому что исследованию подвергается весь позвоночник. А системная диагностика с помощью аппарата SpinalMouse поможет сэкономить и время, и средства.

Запись по телефону: 62−20−20

Начнём с того, что экспресс-обследование — это не такая дорогая, как комплексная диагностика, но не менее надёжная процедура. SpinalMouse — так называется система топографической диагностики позвоночника. Это разработка швейцарской компании, которая совсем недавно появилась в Барнауле.

Аппарат SpinalMouse хорош для профилактического обследования. Им стоит воспользоваться, если вы ощущаете общее утомление, напряжение в мышцах и, что особенно важно, болевые ощущения в спине. Благодаря экспресс-диагностике врач подберёт правильные метод и способ лечения, проведёт детальный анализ, контроль и коррекцию оздоровления.

Что же увидит SpinalMouse в вашем организме? Прибор определяет форму и подвижность позвоночника, его сегментов. Результаты выдаются в виде графиков с обозначением зон проблемного функционирования. Это позволяет диагностировать потерю функциональности позвоночника и даёт возможность контролировать процесс лечения.

Жизнь без боли в спине. Медицинский центр «ИСИДА»

В результате процедуры аппарат поможет определить положение и мобильность каждого позвонка и сустава. Что в свою очередь позволяет диагностировать сколиоз, кифоз, гипо- и гипермобильность, функциональные блоки, потерю гибкости и многие другие отклонения и заболевания.

Пройти такое обследование можно с пятилетнего возраста — это значит, что комплекс подходит для раннего выявления нарушений. И это, согласитесь, очень важно, потому что проблемы со спиной у некоторых детей начинаются со школьной скамьи.

Диагностика проходит быстро, безболезненно и без неприятных ощущений. Она длится всего 10−15 минут.

Современный метод диагностики позвоночника. Медицинский центр «ИСИДА»

Запись по телефону: 62−20−20

Медицинский специалист будет просто проводить аппаратом SpinalMouse, похожим на большую компьютерную мышь, по вашей спине вдоль позвоночного столба. А в это время прибор будет передавать показания в компьютер. На мониторе отобразится рисунок вашего позвоночника в нескольких плоскостях — объёмнее и нагляднее, чем на рентгеновском снимке.

SpinalMouse не только оперативно даёт информацию о позвоночнике, но и сравнивает прежние результаты сканирования с настоящими — это значительно сократит время приёма, которое вы можете потратить на другие важные дела.

Аппарат SpinalMouse. Медицинский центр «ИСИДА»

Медицинский центр «ИСИДА» Консультация и справки по телефону: 62−20−20 ​Адрес: г. Барнаул, Партизанская, 132

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2015/3462 от 21 декабря 2015 года.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* Спиналмауз