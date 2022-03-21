Чудо-рецепт: как правильно приготовленная яичница может спасти от рака

Яичницу следует есть со шпинатом, пишет турецкое издание En Son Haber. Такое сочетание укрепляет иммунитет и подходит не только для завтрака, но и для ужина.
Яичница со шпинатом богата фосфором и йодом, рассказали эксперты. Она придает силы, помогает развивать костную массу у детей при активном росте и способствует очищению печени.
Специалисты рекомендуют есть яичницу со шпинатом регулярно — для профилактики онкологии, укрепления зубов и улучшения самочувствия.
Продукты
- Средняя луковица — 1 штука,
- Чеснок — 2 зубчика,
- Сливочное масло — 30 граммов,
- Шпинат — 300 граммов,
- Яйцо куриное — 4 штуки,
- Соль — по вкусу,
- Свежемолотый черный перец — по вкусу.
Как готовить
Очистите шпинат от жестких стеблей и крупно нарвите листья (при этом мелкие листики оставьте целыми).
Дальше растопите на сковороде сливочное масло и до золотистого цвета обжарьте на нем мелко нарубленные лук с чесноком. Сюда же добавьте шпинат и томите его, пока жидкость на дне сковороды полностью не выпарится. Затем посолите и поперчите овощи.
Теперь лопаткой сделайте углубления в шпинате и разбейте в них яйца (их, кстати, тоже рекомендуется поперчить и посолить).