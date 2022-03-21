Чудо-рецепт: как правильно приготовленная яичница может спасти от рака

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Рецепт: как приготовить яичницу со шпинатом за полчаса?

Продукты

Средняя луковица — 1 штука,

Чеснок — 2 зубчика,

Сливочное масло — 30 граммов,

Шпинат — 300 граммов,

Яйцо куриное — 4 штуки,

Соль — по вкусу,

Свежемолотый черный перец — по вкусу.

Яйца. Продукты. СС0

Как готовить

Очистите шпинат от жестких стеблей и крупно нарвите листья (при этом мелкие листики оставьте целыми).

Дальше растопите на сковороде сливочное масло и до золотистого цвета обжарьте на нем мелко нарубленные лук с чесноком. Сюда же добавьте шпинат и томите его, пока жидкость на дне сковороды полностью не выпарится. Затем посолите и поперчите овощи.

Теперь лопаткой сделайте углубления в шпинате и разбейте в них яйца (их, кстати, тоже рекомендуется поперчить и посолить).