21 марта
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Здоровье

Чудо-рецепт: как правильно приготовленная яичница может спасти от рака

Яичница — один из традиционных завтраков, который укрепляет здоровье и насыщает организм белком. Рассказываем, с чем лучше есть яичницу и чем она может быть полезна.

Яйца.
Яйца.
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Эксперты: с чем лучше есть яичницу?

Яичницу следует есть со шпинатом, пишет турецкое издание En Son Haber. Такое сочетание укрепляет иммунитет и подходит не только для завтрака, но и для ужина.

2
Чем полезна яичница со шпинатом?

Яичница со шпинатом богата фосфором и йодом, рассказали эксперты. Она придает силы, помогает развивать костную массу у детей при активном росте и способствует очищению печени.

Шпинат, зелень.
Шпинат, зелень.
pixabay.com
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Чтобы стать здоровее, есть яичницу со шпинатом надо часто?

Специалисты рекомендуют есть яичницу со шпинатом регулярно — для профилактики онкологии, укрепления зубов и улучшения самочувствия.

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Рецепт: как приготовить яичницу со шпинатом за полчаса?

Продукты

  • Средняя луковица — 1 штука,
  • Чеснок — 2 зубчика,
  • Сливочное масло — 30 граммов,
  • Шпинат — 300 граммов,
  • Яйцо куриное — 4 штуки,
  • Соль — по вкусу,
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу.
Яйца. Продукты.
Яйца. Продукты.
СС0

Как готовить

Очистите шпинат от жестких стеблей и крупно нарвите листья (при этом мелкие листики оставьте целыми).

Дальше растопите на сковороде сливочное масло и до золотистого цвета обжарьте на нем мелко нарубленные лук с чесноком. Сюда же добавьте шпинат и томите его, пока жидкость на дне сковороды полностью не выпарится. Затем посолите и поперчите овощи.

Теперь лопаткой сделайте углубления в шпинате и разбейте в них яйца (их, кстати, тоже рекомендуется поперчить и посолить).

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