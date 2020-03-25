Covid-19 был активным в «плавучей тюрьме» 17 дней после ухода больных пассажиров

Специалисты провели исследования кают пассажиров с COVID-19 на круизных лайнерах Diamond Princess и Grand Princess, передает CNBC.
Вирус нашли на различных поверхностях в каютах лайнеров Diamond Princess в Японии и Grand Princess в Калифорнии. Даже в каютах тех пассажиров, у которых не было симптомов инфекции Covig-19, пишет «Росбалт».
Для окончательного уничтожения вируса понадобится полная дезинфекция кают. <О ликвидации лайнеров не сообщается>
Ранее ученые называли сроком жизни вируса на пластике и нержавеющей стали три дня. Теперь планируются новые исследования продолжительности жизни вируса вне человеческого организма.
Бросил якорь для медосмотра
Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.
По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.