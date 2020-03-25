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25 марта
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Здоровье

Covid-19 был активным в «плавучей тюрьме» 17 дней после ухода больных пассажиров

Коронавирус оставался активным в каютах лайнеров компании Princess Cruise в течение 17 дней после того, как помещения покинули заболевшие пассажиры, заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Специалисты провели исследования кают пассажиров с COVID-19 на круизных лайнерах Diamond Princess и Grand Princess, передает CNBC.

Вирус нашли на различных поверхностях в каютах лайнеров Diamond Princess в Японии и Grand Princess в Калифорнии. Даже в каютах тех пассажиров, у которых не было симптомов инфекции Covig-19, пишет «Росбалт».

Для окончательного уничтожения вируса понадобится полная дезинфекция кают. <О ликвидации лайнеров не сообщается>

Ранее ученые называли сроком жизни вируса на пластике и нержавеющей стали три дня. Теперь планируются новые исследования продолжительности жизни вируса вне человеческого организма.

Бросил якорь для медосмотра

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

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