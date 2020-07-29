COVID-иммунитет у легко переболевших длится недолго

Ученый не согласился, что осенью человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.
«Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — рассказал Иматдинов.
«Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет — вопрос открыт», — отметил он.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число россиян, болеющих COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, на данный момент превышает 25%, сообщает «Интерфакс».