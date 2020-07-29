COVID-иммунитет у легко переболевших длится недолго

Ученый не согласился, что осенью человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.

«Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — рассказал Иматдинов.