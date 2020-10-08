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9 октября
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Здоровье

Данные больных гриппом и ОРВИ россиян поступят на интернет-ресурс COVID-19

C 8 октября все данные больных гриппом и ОРВИ россиян будут поступать на информационный ресурс Министерства здравоохранения РФ для мониторинга эпидемиологической обстановки по COVID-19, пишет «Парламентская газета».

Вакцина против гриппа.
Вакцина против гриппа.
пресс-служба АКЗС

На ковид-ресурс также будут передаваться сведения о лицах, иммунизированных от коронавируса.

С помощью полученной информации власти планируют анализировать эффективность и безопасность иммунопрофилактики коронавируса, в том числе — осложнений и побочных проявлений после вакцинации.

В ту же инфосистему поступят сведения о лицах, находящихся на карантине, в том числе и после прибытия из-за рубежа, пишет News.ru.

Ранее вирусологи предположили, что значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю.

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