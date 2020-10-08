Данные больных гриппом и ОРВИ россиян поступят на интернет-ресурс COVID-19

На ковид-ресурс также будут передаваться сведения о лицах, иммунизированных от коронавируса.
С помощью полученной информации власти планируют анализировать эффективность и безопасность иммунопрофилактики коронавируса, в том числе — осложнений и побочных проявлений после вакцинации.
В ту же инфосистему поступят сведения о лицах, находящихся на карантине, в том числе и после прибытия из-за рубежа, пишет News.ru.
Ранее вирусологи предположили, что значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю.