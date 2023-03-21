21 марта
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Здоровье

Дефицит вакцины от ветрянки возник на Алтае

Импортный препарат не поставляют в Россию, а отечественного аналога еще не нашли, сообщают «Вести Алтай».

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Вакцину от ветряной оспы в России используют только зарубежную — бельгийскую или американскую. Поставки прекратили в декабре 2022 года.

Для людей, который не помнят, болели или нет, есть возможность сдать тест на наличие антител в организме. Тем, кто не болел ветрянкой можно поставить прививку.

Ее часто делают, когда планируют беременность, а также детям старше года. Специалисты советуют привить и тех, кто переболел легко, потому что стойкого иммунитета не будет.

В России планируют разработать отечественный аналог вакцины. В этом случае прививка будет бесплатной для всех.

Ранее свиной грипп вернулся на Алтай.

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