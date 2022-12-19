Взялся за старое. Почему свиной грипп вернулся на Алтай и как долго мы будем болеть

За последние три недели, по данным краевого Роспотребнадзора, в крае выявили 25 разных вирусов гриппа, в том числе А/H1N1 — так называемый свиной грипп, который вызвал «испанку» в 1918 году и пандемию 2009 года. Специалисты называют ситуацию тревожной, хотя сходятся во мнении, что до глобальной пандемии дело не дойдет. Рассказываем, почему свиной грипп вернулся и чем опасен.

Почему свиной грипп вернулся

В предыдущие два года коронавирус и грипп вели борьбу за человека. Победил сильнейший — Covid-19.

«Природа так распорядилась, отчасти мудро, что грипп практически был вытеснен из популяции более сильным вирусом, — рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. — В этом году ковид сдает позиции, но свято место пусто не бывает».

Сейчас врачи наблюдают тот же подъем заболеваемости гриппом, что и в доковидные времена. Лидирующую позицию, по законам эпидемиологии, занял сильнейший вирус: сейчас это H1N1.

Грипп , ОРВИ.

Почему при ковиде не было гриппа

Грипп не так сильно циркулировал в популяции в последние два года не только благодаря силе ковида, но и потому, что были введены противоэпидемические меры — обязательное ношение масок, запрет на массовые мероприятия и прочее.

Врачи призывают снова начать носить маски в местах массовых скоплений людей, чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, потреблять больше витаминов, а при появлении симптомов простуды — изолироваться.

Вирус. unsplash.com

Чем опасен свиной грипп

С 2009 года вирус свиного гриппа заметно ослаб, однако остается опасным, в основном своими осложнениями. Чаще всего он вызывает пневмонию, острую дыхательную недостаточность и смертельно опасное осложнение в виде острого респираторного дистресс-синдрома, когда в легких начинается широкий и быстрый воспалительный процесс.

Кроме того, как и любой вирус гриппа, H1N1 сильно ослабляет организм, а значит, буквально открывает двери бактериям, поэтому нередки бронхиты, отиты, гаймориты, синуситы.

Для кого вирус свиного гриппа наиболее опасен

Пожилые люди. Дети , посещающие организованные коллективы ( детский сад , школа , кружки и др.). Беременные женщины. Дети и взрослые с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Легкие , организм , коронавирус. СС0

Как заражаются свиным гриппом

Входные ворота инфекции — слизистые оболочки дыхательных путей человека. Наблюдается поражение клеток трахеи и бронхов. Далее идут токсические и аллергические реакции со стороны внутренних органов, в первую очередь, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Вирус приводит к ломкости сосудистых стенок и нарушению микроциркуляции крови. Может быть кровоизлияние во внутренние органы, отек легочной ткани, тромбозы. Это в дальнейшем может привести к внутричерепной гипертензии и отеку мозга.

Школьники. Простуда. Михаил Хаустов

Можно ли заразиться свиным гриппом , поев свинины

Нет. Данных о передаче свиного гриппа людям в результате употребления в пищу свинины и продуктов из нее нет. Вирус гибнет во время приготовления мяса уже при температуре +70C.

Каковы симптомы свиного гриппа

Свиной грипп начинается внезапно как острое респираторное заболевание. Его яркие симптомы — головная боль и быстрое повышение температуры до +38…+39С. Уже потом появляются кашель, заложенность носа, ангина.

Любой грипп, включая свиной, протекает тяжело. Например, поражает трахею и бронхи, тогда как возбудители других наиболее распространенных респираторных инфекций обычно вызывают воспаление лишь верхних дыхательных путей — глотки и носовой полости.

В пандемию 2009 года, помимо классических симптомов, у четверти госпитализированных пациентов также обнаруживались боли в животе, понос, тошнота, рвота.

Высокая температура. freepik.com/jcomp

Как долго заразный может быть опасен для окружающих

Острый период свиного гриппа длится не более двух суток, затем начинается выздоровление. После появления первых симптомов заболевание длится до пяти суток.

Люди, больные этим гриппом, потенциально опасны для окружающих до семи дней с момента появления первых симптомов заболевания. Дети, особенно маленькие, могут быть опасны и дольше.

Согласно статистике ВОЗ, около 10% зараженных свиным гриппом могут быть бессимптомными. То есть они могут не знать, что стали переносчиками вируса, и поэтому неумышленно будут заражать других.

Как не заразиться свиным гриппом

Соблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос носовым платком ( салфеткой), когда чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок ( салфетку) в мусорную корзину. Часто мойте руки водой с мылом , особенно после того , как вы прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны. Старайтесь не прикасаться руками к глазам , носу и рту. Именно этим путем распространяются микробы. Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми. Очищайте твердые поверхности , такие , например , как ручки двери , с помощью бытовых дезинфицирующих средств. Вы можете проболеть неделю или больше. Все время вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми , за исключением ситуаций , когда вам необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Мыть руки обязательно. Pixabay.com

Когда обращаться к врачу при свином гриппе

затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;

боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

ломота в теле;

внезапное головокружение;

спутанность сознания и сонливость;

сильная или устойчивая рвота,

температура выше 39 градусов длится больше суток.

Простуда , грипп. Лекарства. СС0

Как лечить свиной грипп

Нужно соблюдать постельный или полупостельный режим, регулярно проветривать помещение. Показано обильное питье (кипяченая вода, слабоминерализованная минеральная вода, клюквенный и брусничный морсы, несладкий чай с лимоном).

Без указаний врача, можно принимать всего два вида лекарств: капли в нос для облегчения носового дыхания по мере необходимости; жаропонижающие и обезболивающие препараты, показанные при температуре выше 38,5C и болевых симптомах с учетом индивидуальной переносимости конкретных препаратов.

В алтайском минздраве говорят, что наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в том числе и при применении у детей. Парацетамол также наиболее предпочтителен при лечении лихорадки у беременных женщин.

Вакцина против гриппа. пресс-служба АКЗС

Сколько продлится свиной грипп

По словам Валерия Шевченко, сезон подъема заболеваемости может продлиться до трех месяцев. Пик, скорее всего, придется как раз на новогодние каникулы. В Алтайском крае были случае, когда грипп приходил после Нового года и уходил только весной.

По законам эпидемиологии, подъем заболеваемости острыми респираторным инфекциями длится три-четыре недели, затем наступает стабилизация и только после еще столько же времени понадобится на снижение.

В Алтайском крае прививают против «свиного» гриппа. Анна Зайкова

Помогут ли прививки от свиного гриппа

После пандемии 2009 года Россия потратила около 4 млрд рублей на создание вакцины против этого штамма, были «модернизированы» уже действующие вакцины от других разновидностей гриппа. H1N1 — это вирус типа A, защита от которого включена в состав современных прививок.

Однако здесь, как и в прививках против ковида, действует правило: вакцина не гарантирует, что вы не заразитесь, она лишь поможет в случае заражения перенести болезнь без осложнений. В минзраве региона утверждают, что все зарегистрированные заразившиеся гриппом в крае были не привиты.

Роста заболевания гриппом можно было избежать, говорят врачи, если бы большая часть населения своевременно поставила прививку от гриппа.

Прививочная кампания против гриппа, стартовавшая еще в августе, охватила 1,049 млн человек, по данным регионального Роспотребнадзора. Они привиты за счет федерального бюджета. Вся поступившая вакцина потрачена. Охват профилактикой составил 45,7% населения края.

А вот за счет личных средств граждан и работодателей на начало декабря привились чуть больше тысячи человек. Роспотребнадзор признает, что этого недостаточно для создания коллективного иммунитета.