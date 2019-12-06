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6 декабря 1°C

Декабрьская весна. Как резкое потепление отразится на здоровье барнаульцев

Резкое зимнее потепление опасно для здоровья жителей города — травмы из-за гололеда, резкие перепады давления, активное распространение вирусов. Заведующий отделом здоровья Краевого центра медицинской профилактики Сергей Зулинский рассказал altapress.ru, как барнаульцы могут обезопасить себя в этот период.

Гололед.
Гололед.
Михаил Хаустов

По словам Зулинского, во время потепления увеличивается опасность заболеть гриппом и ОРВИ.

Сергей Зулинский,
заведующий центром здоровья Краевого центра медицинской профилактики:

Примерно пять лет назад у нас стояли морозы с начала декабря и до середины февраля под 30 градусов. В тот год совсем не было эпидемии. Она наступает, когда приходит потепление и слякоть. В это время надо беречься — обязательно делать прививки, носить маску в транспорте и общественных местах. Плюс мыть руки и полость носа после возвращения с улицы.

Как правило зимой, количество ушибов, растяжений и переломов увеличивается в несколько раз. Причины — гололед и невнимательность.

«Я три года назад работал в Моторщиках. В среднем, с травмами за сутки было около 150 обращений. В один из особенно „гололедных“ дней мы дошли до 400 человек. Пришлось дополнительно вызывать врачей — мы не успевали принять всех больных. Травматизм в условиях гололеда увеличивается в три раза», — рассказал Зулинский.

Особенно осторожными в это время нужно быть пожилым людям, падение может обернуться переломом шейки бедра.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Врач также отмечает, что при резких перепадах температуры страдают метеозависимые люди. Наиболее подверженная категория — гипертоники.

Сергей Зулинский,
заведующий центром здоровья Краевого центра медицинской профилактики:

Какого-то специального лекарства от этого нет. Пенсионерам в такие дни лучше меньше выходить на улицу. Мою маму, которая была очень метеозависимой, спасал магнитный браслет. С ним она переносила резкие перепады погоды гораздо лучше.

Во время резкого изменения погоды метеозависимый человек жалуется на быструю усталость, высокую раздражительность, повышенную агрессивность, вспышки адреналина, ухудшение самочувствия, подавленность и депрессивное настроение.

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