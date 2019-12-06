Декабрьская весна. Как резкое потепление отразится на здоровье барнаульцев

Резкое зимнее потепление опасно для здоровья жителей города — травмы из-за гололеда, резкие перепады давления, активное распространение вирусов. Заведующий отделом здоровья Краевого центра медицинской профилактики Сергей Зулинский рассказал altapress.ru, как барнаульцы могут обезопасить себя в этот период.

По словам Зулинского, во время потепления увеличивается опасность заболеть гриппом и ОРВИ.

Сергей Зулинский,

заведующий центром здоровья Краевого центра медицинской профилактики:

Примерно пять лет назад у нас стояли морозы с начала декабря и до середины февраля под 30 градусов. В тот год совсем не было эпидемии. Она наступает, когда приходит потепление и слякоть. В это время надо беречься — обязательно делать прививки, носить маску в транспорте и общественных местах. Плюс мыть руки и полость носа после возвращения с улицы.

Как правило зимой, количество ушибов, растяжений и переломов увеличивается в несколько раз. Причины — гололед и невнимательность.

«Я три года назад работал в Моторщиках. В среднем, с травмами за сутки было около 150 обращений. В один из особенно „гололедных“ дней мы дошли до 400 человек. Пришлось дополнительно вызывать врачей — мы не успевали принять всех больных. Травматизм в условиях гололеда увеличивается в три раза», — рассказал Зулинский.

Особенно осторожными в это время нужно быть пожилым людям, падение может обернуться переломом шейки бедра.

Давление. Здоровье. СС0

Врач также отмечает, что при резких перепадах температуры страдают метеозависимые люди. Наиболее подверженная категория — гипертоники.

Сергей Зулинский,

заведующий центром здоровья Краевого центра медицинской профилактики:

Какого-то специального лекарства от этого нет. Пенсионерам в такие дни лучше меньше выходить на улицу. Мою маму, которая была очень метеозависимой, спасал магнитный браслет. С ним она переносила резкие перепады погоды гораздо лучше.

Во время резкого изменения погоды метеозависимый человек жалуется на быструю усталость, высокую раздражительность, повышенную агрессивность, вспышки адреналина, ухудшение самочувствия, подавленность и депрессивное настроение.