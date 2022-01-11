«Дельтакрон». Что известно о новом штамме COVID-19 и может ли он быть ошибкой

«Дельтакрон» — это гибрид «Дельты» и «Омикрона». Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков ранее рассказал «Известиям», что новый штамм выявили у 25 пациентов. По словам эксперта, «Дельтакрон» — не ошибка, а находка.
Он подчеркнул: этот вариант COVID-19 «оказался жизнеспособен», но не представляет сильной угрозы.
Михаил Болков,
старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ:
Этот (штамм «Дельтакрон». — Прим. ред.) оказался жизнеспособен, но даже сам кипрский профессор, обнаруживший его, говорит, что он будет подавлен «Омикроном», потому что он оказался не очень заразен. «Омикрон» заразнее, поэтому он его просто вытеснит. В отличие от хайповых новостей, в реальности он не представляет какой-то взрывной угрозы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала гибридный штамм лабораторной ошибкой, пишут «Известия».
Глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове заверила: «Дельтакрон» не представляет собой комбинацию «Дельты» и «Омикрона». Скорее всего, находка — результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома COVID-19.
Так, Керкхове призвала не употреблять термин «Дельтакрон».
Об ошибочной природе «Дельтакрона» изданию также заявил Камиль Хафизов — руководитель научной группы по разработке новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Дело в том, что смесь вариантов ковида можно получить, если не соблюсти правила работы лаборатории. К примеру, анализ мог проводить недостаточно опытный сотрудник.