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Здоровье

«Дельтакрон». Что известно о новом штамме COVID-19 и может ли он быть ошибкой

На Кипре обнаружили очередной штамм ковида «Дельтакрон», сообщил 8 января Леонтиос Кострикис — заведующий лабораторией биотехнологий и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Что известно о новом гибриде COVID-19 и может ли он быть ошибкой медиков — в разборе altapress.ru.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0
1
Как устроен «Дельтакрон» и опасен ли он для человечества?

«Дельтакрон» — это гибрид «Дельты» и «Омикрона». Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков ранее рассказал «Известиям», что новый штамм выявили у 25 пациентов. По словам эксперта, «Дельтакрон» — не ошибка, а находка.

Он подчеркнул: этот вариант COVID-19 «оказался жизнеспособен», но не представляет сильной угрозы.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Михаил Болков,
старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ:

Этот (штамм «Дельтакрон». — Прим. ред.) оказался жизнеспособен, но даже сам кипрский профессор, обнаруживший его, говорит, что он будет подавлен «Омикроном», потому что он оказался не очень заразен. «Омикрон» заразнее, поэтому он его просто вытеснит. В отличие от хайповых новостей, в реальности он не представляет какой-то взрывной угрозы.

2
И все-таки «Дельтакрон» — ошибка или нет?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала гибридный штамм лабораторной ошибкой, пишут «Известия».

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове заверила: «Дельтакрон» не представляет собой комбинацию «Дельты» и «Омикрона». Скорее всего, находка — результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома COVID-19.

Так, Керкхове призвала не употреблять термин «Дельтакрон».

3
А кто еще назвал «Дельтакрон» ошибкой?

Об ошибочной природе «Дельтакрона» изданию также заявил Камиль Хафизов — руководитель научной группы по разработке новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Дело в том, что смесь вариантов ковида можно получить, если не соблюсти правила работы лаборатории. К примеру, анализ мог проводить недостаточно опытный сотрудник.

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