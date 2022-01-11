«Дельтакрон». Что известно о новом штамме COVID-19 и может ли он быть ошибкой

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Как устроен «Дельтакрон» и опасен ли он для человечества?

«Дельтакрон» — это гибрид «Дельты» и «Омикрона». Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков ранее рассказал «Известиям», что новый штамм выявили у 25 пациентов. По словам эксперта, «Дельтакрон» — не ошибка, а находка.

Он подчеркнул: этот вариант COVID-19 «оказался жизнеспособен», но не представляет сильной угрозы.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Михаил Болков,

старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ: