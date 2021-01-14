День воздушно-капельных сил. Барнаульский врач рассказала, чем вредно и полезно купаться в крещенской проруби

Можно ли нырять в прорубь перенесшим COVID-19
— В зависимости от тяжести перенесенного заболевания реабилитационный период после коронавируса длится два-три месяца. Если была тяжелая пневмония, то в ближайшие четыре месяца ни о каких закаливаниях и тем более купаниях в проруби не может идти и речи.
Так называемый ковидный синдром с дыхательной недостаточностью, слабостью, потерей обоняния, эпизодами повышения температуры у некоторых длится до полугода, мы уже наблюдаем таких больных.
Купание — это все же стресс. Иммунитет больного и так испытывал большую нагрузку, не только из-за самого коронавируса: лечение тяжелыми препаратами сказывается на других органах.
Более того, людям, перенесшим ковид, запрещены любые температурные перепады, вплоть до того, что нельзя долго находиться под солнцем. Мы не рекомендуем и ходить в баню — это тоже стресс для всего организма.
Если есть сомнения, посоветуйтесь со своим врачом. На мой взгляд, если есть малейшие признаки недомогания, не стоит идти окунаться в прорубь.
Что происходит с человеческим организмом во время купания
— При погружении в холодную воду происходит резкий спазм периферических сосудов — такова реакция организма, в частности конечностей и кожи, чтобы не дать замерзнуть всему телу. То есть организм как бы сохраняет тепло в себе.
Этим объясняется правильный ритуал крещенского купания: не нырять вниз головой, а входить в воду постепенно. Сначала холод воздействует на рецепторы в стопе, они как бы передают всему телу информацию, что сейчас будет холодно. Организм в эти несколько секунд успевает мобилизоваться и сохранить тепло.
После окунания в прорубь появляется чувство необыкновенной легкости и эйфории, кажется, что тебя обновили и согрели изнутри. Это объясняется тем, что все сосуды мгновенно расширяются и происходит прилив крови ко всем органам и тканям.
А также включается еще один защитный механизм: чтобы выйти из стрессовой ситуации без физиологических нарушений, организм вырабатывает огромное количество эндорфинов.
Что будет, если нырять пьяным
— Алкоголь расширяет сосуды, поэтому возникает ощущение тепла, кажется, что и вода не холодная. Человек может дольше находиться в проруби. Но холод действует на пьяного так же, как и на трезвого, — сужает сосуды.
У человека в алкогольном опьянении в ледяной воде сосуды, грубо говоря, не могут собраться в кучу. То есть защитные, предупредительные механизмы не работают. Вероятность переохлаждения и обморожения увеличивается в разы. Так что алкоголь и прорубь несовместимы.
Кому можно и кому нельзя окунаться в крещенскую купель
— Можно только тем, у кого нет недугов и кто не чувствует недомогания. Это здоровые взрослые закаленные люди. Хорошо, если эти люди и раньше занимались закаливанием, как-то воздействуя холодом на организм, — хотя бы принимали контрастный душ.
Есть ряд заболеваний, при которых купание в ледяной воде категорически запрещено. Погружаться, например, противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с гипертонией.
Резкий спазм сосудов может послужить причиной скачка давления, инфаркта или инсульта, могут быть судороги. Вообще, перед погружением стоит измерить артериальное давление и отказаться от купания, если оно превышает норму.
Также купаться в проруби нельзя людям с заболеваниями лор-органов — бронхиальной астмой или бронхитом. И категорически нельзя этого делать в период острых инфекций. Температура, перенесенные недавно ОРВИ, ОРЗ должны остановить человека.
Ни в коем случае нельзя входить в ледяную воду страдающим заболеваниями нервной системы, эпилепсией. Может случиться паника и спазмы.
Естественно, окунаться в прорубь нужно там, где есть медицинское и спасательное сопровождение. Каким бы человек ни был здоровым, сильным и закаленным, лучше не испытывать судьбу. Кто-то должен обязательно страховать.
Можно ли окунаться в прорубь маленьким детям
— Вообще, у детей в отличие от взрослых система терморегуляции несовершенна. И спазмы сосудов могут привести к спазму верхних дыхательных путей. Не говоря о переохлаждении и простудах. Это все же экстремальное и стрессовое занятие, которое закончится не известно чем в каждом конкретном случае.
Есть психологический момент, когда ребенка заставляют идти в воду, а он не хочет, долго готовится, стоит на холоде, боится. Получается двойной стресс. Ребенок должен сам решить, хочет ли он нырять в прорубь.
Есть семьи, где детей закаляют с младенчества. Им, конечно, проще перенести купание в проруби. А если ребенок «парной» и привык всегда в трех шубах ходить, то последствия могут быть плачевными.
Каковы негативные последствия купания
— Проблемы могут быть связаны с обострением тех заболеваний, которые уже были у человека, или с обморожениями, возникающими при несоблюдении правил.
Если у человека был недолеченный очаг инфекции в дыхательной системе, то купание в ледяной воде может привести к развитию тяжелой пневмонии.
Не стоит окунаться, если есть воспалительные процессы мочеполовой системы — урологические и гинекологические проблемы: пиелонефрит, цистит, простатит и пр. Даже если кажется, что все хорошо и болезнь не в острой стадии, то нет гарантии, что воспаление не вернется после такого испытания. Наш «нижний этаж» вообще очень восприимчив к холоду.
Есть ли польза от купания в проруби
— Польза от воздействия холодом есть, если человек делает это не один раз в год, а регулярно. Такие люди в целом ведут здоровый образ жизни. При погружении в холодную воду происходит напряжение всех физиологических механизмов терморегуляции. Активируется иммунитет. Эти люди почти не болеют ОРВИ, у них тренированная сердечно-сосудистая система.
Сколько можно находиться в воде и как выходить
— 10−15 секунд достаточно. Минута — это предел. Время пребывания на холоде нужно постараться сократить до минимума: быстро разделся, окунулся и снова оделся.
Поэтому рекомендуют подходить к купели в одежде и обуви, которую можно легко и быстро снять и надеть, например, в халате и валенках. А после купания нужно как можно быстрее переодеться в теплое и сухое.
Растираться полотенцем не стоит, поскольку можно повредить сосуды. Отогреваться можно теплым чаем, не горячим. И нужно скорее попасть в теплое и сухое помещение, а не прогуливаться по улицам.