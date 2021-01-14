День воздушно-капельных сил. Барнаульский врач рассказала, чем вредно и полезно купаться в крещенской проруби

19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Говорят, если окунуться в холодную крещенскую купель, почувствуешь обновление и радость. У этой радости есть не духовное, а вполне физиологическое объяснение. Врач-терапевт Диагностического центра Алтайского края Евгения Ларионова рассказала altapress.ru, что в Крещение делать ковидным больным, почему нельзя купаться пьяным и с детьми и что происходит с организмом в ледяной воде.

Можно ли нырять в прорубь перенесшим COVID-19

— В зависимости от тяжести перенесенного заболевания реабилитационный период после коронавируса длится два-три месяца. Если была тяжелая пневмония, то в ближайшие четыре месяца ни о каких закаливаниях и тем более купаниях в проруби не может идти и речи.

Так называемый ковидный синдром с дыхательной недостаточностью, слабостью, потерей обоняния, эпизодами повышения температуры у некоторых длится до полугода, мы уже наблюдаем таких больных.

Купание — это все же стресс. Иммунитет больного и так испытывал большую нагрузку, не только из-за самого коронавируса: лечение тяжелыми препаратами сказывается на других органах.

Более того, людям, перенесшим ковид, запрещены любые температурные перепады, вплоть до того, что нельзя долго находиться под солнцем. Мы не рекомендуем и ходить в баню — это тоже стресс для всего организма.

Если есть сомнения, посоветуйтесь со своим врачом. На мой взгляд, если есть малейшие признаки недомогания, не стоит идти окунаться в прорубь.

Евгения Ларионова , врач-терапевт. Диагностический центр.

Что происходит с человеческим организмом во время купания

— При погружении в холодную воду происходит резкий спазм периферических сосудов — такова реакция организма, в частности конечностей и кожи, чтобы не дать замерзнуть всему телу. То есть организм как бы сохраняет тепло в себе.

Этим объясняется правильный ритуал крещенского купания: не нырять вниз головой, а входить в воду постепенно. Сначала холод воздействует на рецепторы в стопе, они как бы передают всему телу информацию, что сейчас будет холодно. Организм в эти несколько секунд успевает мобилизоваться и сохранить тепло.

После окунания в прорубь появляется чувство необыкновенной легкости и эйфории, кажется, что тебя обновили и согрели изнутри. Это объясняется тем, что все сосуды мгновенно расширяются и происходит прилив крови ко всем органам и тканям.

А также включается еще один защитный механизм: чтобы выйти из стрессовой ситуации без физиологических нарушений, организм вырабатывает огромное количество эндорфинов.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Что будет , если нырять пьяным

— Алкоголь расширяет сосуды, поэтому возникает ощущение тепла, кажется, что и вода не холодная. Человек может дольше находиться в проруби. Но холод действует на пьяного так же, как и на трезвого, — сужает сосуды.

У человека в алкогольном опьянении в ледяной воде сосуды, грубо говоря, не могут собраться в кучу. То есть защитные, предупредительные механизмы не работают. Вероятность переохлаждения и обморожения увеличивается в разы. Так что алкоголь и прорубь несовместимы.

Кому можно и кому нельзя окунаться в крещенскую купель

— Можно только тем, у кого нет недугов и кто не чувствует недомогания. Это здоровые взрослые закаленные люди. Хорошо, если эти люди и раньше занимались закаливанием, как-то воздействуя холодом на организм, — хотя бы принимали контрастный душ.

Есть ряд заболеваний, при которых купание в ледяной воде категорически запрещено. Погружаться, например, противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с гипертонией.

Резкий спазм сосудов может послужить причиной скачка давления, инфаркта или инсульта, могут быть судороги. Вообще, перед погружением стоит измерить артериальное давление и отказаться от купания, если оно превышает норму.

Также купаться в проруби нельзя людям с заболеваниями лор-органов — бронхиальной астмой или бронхитом. И категорически нельзя этого делать в период острых инфекций. Температура, перенесенные недавно ОРВИ, ОРЗ должны остановить человека.

Ни в коем случае нельзя входить в ледяную воду страдающим заболеваниями нервной системы, эпилепсией. Может случиться паника и спазмы.

Естественно, окунаться в прорубь нужно там, где есть медицинское и спасательное сопровождение. Каким бы человек ни был здоровым, сильным и закаленным, лучше не испытывать судьбу. Кто-то должен обязательно страховать.

Евгения Ларионова , врач-терапевт. Диагностический центр.

Можно ли окунаться в прорубь маленьким детям

— Вообще, у детей в отличие от взрослых система терморегуляции несовершенна. И спазмы сосудов могут привести к спазму верхних дыхательных путей. Не говоря о переохлаждении и простудах. Это все же экстремальное и стрессовое занятие, которое закончится не известно чем в каждом конкретном случае.

Есть психологический момент, когда ребенка заставляют идти в воду, а он не хочет, долго готовится, стоит на холоде, боится. Получается двойной стресс. Ребенок должен сам решить, хочет ли он нырять в прорубь.

Есть семьи, где детей закаляют с младенчества. Им, конечно, проще перенести купание в проруби. А если ребенок «парной» и привык всегда в трех шубах ходить, то последствия могут быть плачевными.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Каковы негативные последствия купания

— Проблемы могут быть связаны с обострением тех заболеваний, которые уже были у человека, или с обморожениями, возникающими при несоблюдении правил.

Если у человека был недолеченный очаг инфекции в дыхательной системе, то купание в ледяной воде может привести к развитию тяжелой пневмонии.

Не стоит окунаться, если есть воспалительные процессы мочеполовой системы — урологические и гинекологические проблемы: пиелонефрит, цистит, простатит и пр. Даже если кажется, что все хорошо и болезнь не в острой стадии, то нет гарантии, что воспаление не вернется после такого испытания. Наш «нижний этаж» вообще очень восприимчив к холоду.

Есть ли польза от купания в проруби

— Польза от воздействия холодом есть, если человек делает это не один раз в год, а регулярно. Такие люди в целом ведут здоровый образ жизни. При погружении в холодную воду происходит напряжение всех физиологических механизмов терморегуляции. Активируется иммунитет. Эти люди почти не болеют ОРВИ, у них тренированная сердечно-сосудистая система.

Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года. Михаил Хаустов

Сколько можно находиться в воде и как выходить

— 10−15 секунд достаточно. Минута — это предел. Время пребывания на холоде нужно постараться сократить до минимума: быстро разделся, окунулся и снова оделся.

Поэтому рекомендуют подходить к купели в одежде и обуви, которую можно легко и быстро снять и надеть, например, в халате и валенках. А после купания нужно как можно быстрее переодеться в теплое и сухое.

Растираться полотенцем не стоит, поскольку можно повредить сосуды. Отогреваться можно теплым чаем, не горячим. И нужно скорее попасть в теплое и сухое помещение, а не прогуливаться по улицам.