Депутат-биатлонист из Госдумы заразился COVID-19 и предупредил об опасности на море

Шипулин рассказал, что заболевание диагностировано у него, его жены, тещи и дочери (у сына отрицательный результат теста). Супругу спортсмена госпитализировали. У остальных болезнь протекает в легкой форме, пишет Lenta.ru. Находятся на самоизоляции.

Спортсмен, который ранее отправил всю семью отдыхать в Сочи, попросил подписчиков воздержаться от поездки на курорт.

Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». <…> Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома.