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Депутат-биатлонист из Госдумы заразился COVID-19 и предупредил об опасности на море

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заразился коронавирусом, сообщил спортсмен в своем Instagram.

Антон Шипулин.
Антон Шипулин.
instagram.com/anton_shipulin

Шипулин рассказал, что заболевание диагностировано у него, его жены, тещи и дочери (у сына отрицательный результат теста). Супругу спортсмена госпитализировали. У остальных болезнь протекает в легкой форме, пишет Lenta.ru. Находятся на самоизоляции.

Спортсмен, который ранее отправил всю семью отдыхать в Сочи, попросил подписчиков воздержаться от поездки на курорт.

Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». <…> Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома.

Карьера

С осени 2019-го Шипулин — депутат Госдумы. Бывший биатлонист представляет фракцию «Единой России».

Антон Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го.

За годы спортивной карьеры спортсмен шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира.

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