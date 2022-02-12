Депутат Госдумы назвал новые меры для борьбы с курением

В России следует постоянно дорабатывать антитабачное законодательство, заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Например, в отличие от многих стран в РФ все еще не сделали унифицированные пачки для табачных изделий, которые бы содержали одно лишь название бренда.

«Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов. Просто названия», — сказал Хамзаев.

По мнению парламентария, имеющийся набор антитабачных нормативов в стране недостаточен.

Ранее он предлагал навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. Его поддержал депутат Госдумы Евгений Попов.