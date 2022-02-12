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Здоровье

Депутат Госдумы назвал новые меры для борьбы с курением

В России следует постоянно дорабатывать антитабачное законодательство, заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Курение запрещено.
Курение запрещено.
CC0

Например, в отличие от многих стран в РФ все еще не сделали унифицированные пачки для табачных изделий, которые бы содержали одно лишь название бренда.

«Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов. Просто названия», — сказал Хамзаев.

По мнению парламентария, имеющийся набор антитабачных нормативов в стране недостаточен.

Ранее он предлагал навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. Его поддержал депутат Госдумы Евгений Попов.

«В Новой Зеландии хотят пожизненно запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось 14 лет. То есть, если парламент проголосует, нынешние подростки никогда не смогут купить сигареты на территории страны», — писал Попов.

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