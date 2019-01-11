Депутат Госдумы предложил родителям приучать детей к хорошему алкоголю

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил родителям рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать. Это поможет обезопасить их от отравления некачественной продукцией впоследствии, заявил парламентарий агентству новостей «Москва».

«Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина», — рассказал Свинцов. По мнению депутата, это необходимо делать для того, чтобы ребенку не нужно было идти, кого-то просить, чтобы ему покупали суррогат.

Парламентарий считает, что именно такой должна быть культура потребления алкоголя в России. «Все равно он рано или поздно это попробует. Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так», — пояснил Свинцов.

Депутат обратил внимание, что аналогичные беседы стоит проводить с детьми и по поводу курения сигарет. «Курящие родители не скрывают, что сами курят, но хотят бросить», — резюмировал Свинцов.