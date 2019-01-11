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Депутат Госдумы предложил родителям приучать детей к хорошему алкоголю

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил родителям рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать. Это поможет обезопасить их от отравления некачественной продукцией впоследствии, заявил парламентарий агентству новостей «Москва».

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

«Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина», — рассказал Свинцов. По мнению депутата, это необходимо делать для того, чтобы ребенку не нужно было идти, кого-то просить, чтобы ему покупали суррогат.

Парламентарий считает, что именно такой должна быть культура потребления алкоголя в России. «Все равно он рано или поздно это попробует. Это необходимо делать. И большинство родителей делают именно так», — пояснил Свинцов.

Депутат обратил внимание, что аналогичные беседы стоит проводить с детьми и по поводу курения сигарет. «Курящие родители не скрывают, что сами курят, но хотят бросить», — резюмировал Свинцов.

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