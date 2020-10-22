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Здоровье

Депутат Госдумы заразился коронавирусом после участия в испытании вакцины «Спутник V»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заразился коронавирусом.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

По словам Гартунга, «шила в мешке не утаишь», его отсутствие в Госдуме заметят, поэтому он решил сам рассказать о заболевании. На своей странице в Facebook депутат указал, что получил положительный результат накануне. «Чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Гартунг.

Депутат отметил, что ведет здоровый образ жизни, соблюдает все меры безопасности, но даже это его не уберегло, пишет bfm.ru.

В комментарии «Интерфаксу» Гартунг подтвердил, что участвовал в испытании вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутат предположил, что получил плацебо, а не настоящий препарат.

В начале третьей фазы испытаний создатели вакцины предупредили, что из 40 тыс. участников 10 тыс. получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов — плацебо. Но знать об этом они не будут, пишет РБК.

«Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена — шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили, и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», — рассказал депутат.

19 октября замглавы Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов пояснил, что участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.

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