Депутат объяснил свои слова о платной COVID-вакцине и извинился

Свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов объяснил свои слова о том, что вакцина от коронавируса якобы станет платной, пишет ura.ru.

Политик заявил, что неправильно сформулировал мысль.

«Признаюсь, сегодня высказался резко и не совсем точно, поэтому журналисты и, отчасти, мои избиратели закономерно поняли так, что вакцина будет платной. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной и доступной для всех граждан страны», — отметил Иванов.

Парламентарий извинился за свое необдуманное высказывание: «Еще раз приношу извинения, если мои неточные формулировки вызвали у вас чувство тревоги и раздражения. Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак резко отреагировал на слова однопартийца.

«Заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной — недопустимы и вредны», — сказал Турчак.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявлял на большой пресс-конференции, что в России нет необходимости вводить штрафы и наказания за отказ от вакцинации против коронавируса.

Что произошло

Первая вакцинация от коронавируса с марта 2022 года может стать платной. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что этим дело, скорее всего, не ограничится: «Уже весной реабилитация после COVID-19 для непривитых тоже может стать платной. Не привился вовремя? Плати!»

И привел в пример США, где, по его словам, за вакцинацию платят 40 долларов.