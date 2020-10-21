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Здоровье

Депутат: правительство снижает расходы на здравоохранение на фоне пандемии

Федеральное правительство внесло в Госдуму РФ новый проект бюджета, который предусматривает снижение расходов на здравоохранение.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Правительство РФ хочет снизить расходы на здравоохранение с 3,2% ВВП в 2021 году до 2,9% в 2023 году, рассказал иркутский депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что чиновники ожидают снижения продолжительности жизни с 80 до 78 лет.

«Напомню, что именно „быстрый“ рост продолжительности жизни был основным доводом защитников повышения пенсионного возраста», — написал Щапов.

По данным депутата, «больше всего» финансирование сократят региональному здравоохранению из-за трат на борьбу с коронавирусом в 2020 году.

Снизится бюджетная поддержка проекта по созданию единой информационной системы, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение онкоцентров, пишет Тайга.инфо.

«Я считаю, что снижение расходов на эти цели недопустимо. Есть другие статьи, за счет чего может быть достигнута экономия в эти непростые времена. Есть источники, откуда можно взять дополнительные доходы. Здоровье — это будущее нации. Сейчас это будущее снова пытаются уничтожить», — заявил депутат Госдумы Михаил Щапов.

Комитет по охране здоровья уже поддержал новый проект бюджета, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Цифры

В сообщении на сайте парламента сказано, что на госпрограмму «Развитие здравоохранения» запланировано 858 млрд рублей в 2021 году, 855 млрд в 2022 году и около 816 млрд рублей в 2023 году.

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