Депутат предложил заменить рекламу на ТВ производственной гимнастикой

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову с предложением возродить на отечественном телевидении и радио уроки производственной гимнастики, пишет РИА Новости.
"Вместо одного или двух блоков рекламы можно было бы разместить несколько передач с записью гимнастики. Эта мера станет хорошим шагом нашей страны в направлении реальной заботы о здоровье нации и будущих поколений", — отмечает Петров в письме.
Депутат предлагает запустить блоки с производственной гимнастикой на основных теле- и радиоканалах в утренние и рабочие часы. Петров считает, что офисный образ жизни негативно влияет на здоровье миллионов россиян.
"Здоровый и бодрый сотрудник обладает более высокой производительностью и, как следствие, представляет больший интерес с точки зрения экономической привлекательности в глазах работодателя и в глазах государства", — считает депутат.
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