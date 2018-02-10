Депутат предложил заменить рекламу на ТВ производственной гимнастикой

"Вместо одного или двух блоков рекламы можно было бы разместить несколько передач с записью гимнастики. Эта мера станет хорошим шагом нашей страны в направлении реальной заботы о здоровье нации и будущих поколений", — отмечает Петров в письме.

Депутат предлагает запустить блоки с производственной гимнастикой на основных теле- и радиоканалах в утренние и рабочие часы. Петров считает, что офисный образ жизни негативно влияет на здоровье миллионов россиян.

"Здоровый и бодрый сотрудник обладает более высокой производительностью и, как следствие, представляет больший интерес с точки зрения экономической привлекательности в глазах работодателя и в глазах государства", — считает депутат.