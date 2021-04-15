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Здоровье

Депутаты изменили процедуру назначения глав региональных минздравов

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях назначения глав минздравов в регионах РФ, сообщает ИА REGNUM.

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«Недопустимо, когда качество медицинской помощи зависит от региона проживания. Первый шаг — централизация назначения министров в регионах», — отметил депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный.

Предусматривается обязательное согласование с Минздравом России назначение кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ.

Освобождение же от должности происходит уже без согласования с федеральным Минздравом.

Речь пока идет только о новых назначениях — ранее назначенных лиц это решение не затрагивает, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

В Госдуму законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2020 года, в январе 2021 года поправки в 323-ФЗ были приняты в первом чтении, пишет vademec.ru.

История вопроса

Механизм согласования кандидатур министров здравоохранения действовал до июля 2015 года, а затем был ликвидирован.

Позднее представители федерального Минздрава жаловались на отсутствие рычагов влияния на деятельность региональных властей в сфере здравоохранения, так как последние находятся в подчинении у правительства субъекта.

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