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Здоровье

Дерматолог рассказал, почему «масочный режим» опасен для кожи

В Алтайском крае с 12 мая объявлен «масочный режим», однако температура воздуха в регионе уже приближается к летним отметкам. Как в этих условиях носить перчатки и маски, чтобы не навредить коже, рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский, пишет РИА Новости.

Маска.
Маска.
CCO

По словам врача, люди, которые имеют кожные заболевания с локализацией на лице и руках, должны быть особенно осторожны. Маски и перчатки будут обострять любой кожный процесс.

В этой ситуации единственная рекомендация — соблюдать режим самоизоляции, чтобы вынужденно не надевать эти средства защиты.

Однако при ношении перчаток и постоянном обеззараживании рук кожные заболевания может заработать даже человек с идеальной кожей. Поэтому, если необходимо посещать общественные места и надевать средства защиты, потребуется дополнительный уход.

«Пришли домой или на работу, продезинфицировали или помыли руки с мылом — после этого нанесите на кисти жирный крем», — порекомендовал Алексей Едемский и добавил, что не стоит чрезмерно увлекаться дезинфекцией рук.

Что касается масок, если нет заболеваний кожи, можно носить их практически бесконтрольно. Если же у человека уже идет воспалительный процесс на лице, стоит уделить этому вопросу особое внимание — после снятия маски протрите лицо хлоргексидином.

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