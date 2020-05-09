Дерматолог рассказал, почему «масочный режим» опасен для кожи

По словам врача, люди, которые имеют кожные заболевания с локализацией на лице и руках, должны быть особенно осторожны. Маски и перчатки будут обострять любой кожный процесс.
В этой ситуации единственная рекомендация — соблюдать режим самоизоляции, чтобы вынужденно не надевать эти средства защиты.
Однако при ношении перчаток и постоянном обеззараживании рук кожные заболевания может заработать даже человек с идеальной кожей. Поэтому, если необходимо посещать общественные места и надевать средства защиты, потребуется дополнительный уход.
«Пришли домой или на работу, продезинфицировали или помыли руки с мылом — после этого нанесите на кисти жирный крем», — порекомендовал Алексей Едемский и добавил, что не стоит чрезмерно увлекаться дезинфекцией рук.
Что касается масок, если нет заболеваний кожи, можно носить их практически бесконтрольно. Если же у человека уже идет воспалительный процесс на лице, стоит уделить этому вопросу особое внимание — после снятия маски протрите лицо хлоргексидином.