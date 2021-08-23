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Здоровье

Дерматологи научились определять переболевших ковидом по ногтям

Распознать переболевшего коронавирусом человека можно по его ногтям, считают ученые из Британской ассоциации дерматологов, пишет Mirror.

Девушка красит ногти.
Девушка красит ногти.
СС0

После перенесенной инфекции у пациента на ногтях могут остаться заметные горизонтальные линии и появиться углубление у основания.

Еще один признак — красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц. Также у переболевших коронавирусом может быть оранжевый оттенок кончиков ногтей.

Другой тревожный признак — полное выпадение ногтя.

По словам медиков, иногда у заразившегося человека ногти вовсе перестают расти, а через две-три недели на них появляются небольшие углубления, пишет «Росбалт». Они безвредны, и со временем, после выздоровления, ногти вновь отрастают, отмечают врачи.

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