Дерматологи рассказали, что делать, если обгорел на солнце

Солнечный ожог — это воспалительная реакция тканей, вызванная повреждением ДНК кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей. Если лечить его неправильно, то можно усугубить ситуацию, пишет Medportal.

Симптомы ожога хорошо знакомы многим: покраснение кожи, которая становится горячей на ощупь и очень чувствительна к любому контакту, иногда чувство усталости и головокружения. При более сильном ожоге (II степени) могут возникнуть волдыри.

Больше всего солнечным ожогам подвержены люди со светлой кожей, и чем она светлее, тем сильнее поражение, причем это может случиться за считанные минуты.

Как правило, легкий солнечный ожог, то есть без сильного раздражения и волдырей, проходит в течение трех-пяти дней, но в более серьезных случаях восстанавливаться придется до двух недель.

Факторы, ослабляющие иммунную систему, могут замедлить заживление, в том числе сахарный диабет, ожирение, курение, нарушения кровообращения.

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Что делать

К сожалению, специфического лечения солнечных ожогов не существует, можно только облегчить дискомфорт и ускорить заживление. Вот что рекомендует Американская ассоциация дерматологии:

Почаще принимайте прохладный душ или ванну, чтобы облегчить боль, а потом промокните кожу сухим полотенцем, оставив на ней немного влаги. Когда кожа немного подсохнет, нанесите увлажняющий крем.

Используйте крема и лосьоны, содержащие экстракт алоэ вера, который оказывает успокаивающее и заживляющее действие и предотвращает шелушение. Можно также использовать средства с гидрокортизоном.

Если боль сильная, примите ибупрофен или аспирин, которые также помогут снять отек.

Пейте как можно больше воды. Солнечный ожог «притягивает» жидкость к поврежденным участкам кожи, и обильное питье поможет избежать обезвоживания.

Носите закрытую одежду, лучше из плотных тканей, через которые не проникает солнечный свет. Но ни в коем случае не обтягивающую — это может усилить раздражение и болезненные ощущения.

Пляж. Солнцезащитный крем. СС0

Что не делать

Не мажьте кожу сметаной и другими молочными продуктами. Молочные кислоты и продукты брожения могут спровоцировать непредсказуемые химические реакции.

Не используйте подсолнечное, кокосовое или любое другое растительное масло. Оно создает плотную пленку, которая не пропускает воздух и препятствует теплообмену. В результате обожженная кожа не охлаждается, а наоборот, еще больше перегревается.

Забудьте про компрессы из чая, сырых овощей и фруктов, при ожоге они могут спровоцировать аллергические реакции.

Не используйте скрабы, жесткие мочалки и другие отшелушивающие средства. Это еще один опасный миф: если кожа начала «облезать», надо ускорить этот процесс. Это может усилить раздражение. Просто дайте коже отделиться естественным путем.

Не прокалывайте волдыри. Это неприятно и неэстетично, но именно они защищают пораженные участки от инфекции до заживления.