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16 апреля
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Здоровье

Держались до последнего. В Республике Алтай выявлен первый случай заражения коронавирусом

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай, сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

COVID-19 обнаружили у жительницы Онгудайского района. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона. Первичные анализы подтвердили у женщины коронавирус. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование.

В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети.

До сегодняшнего дня регион оставался последним в Российской Федерации, где не было зафиксировано случаев заражения.

Данные по Covid-19 в Алтайском крае

На 16 апреля общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек. Из них 34 — жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске.

Выписались из клиник три человека.

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