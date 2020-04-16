Держались до последнего. В Республике Алтай выявлен первый случай заражения коронавирусом

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай, сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

COVID-19 обнаружили у жительницы Онгудайского района. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона. Первичные анализы подтвердили у женщины коронавирус. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование.

В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети.

До сегодняшнего дня регион оставался последним в Российской Федерации, где не было зафиксировано случаев заражения.

Данные по Covid-19 в Алтайском крае

На 16 апреля общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек. Из них 34 — жители Барнаула, по трое в Павловском и Крутихинском районах, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске и Новоалтайске.

Выписались из клиник три человека.