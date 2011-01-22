Дети после 40: почему болезнь или отсутствие любимого человека не преграда счастливому материнству и отцовству

С каждым годом во всем мире женщины все позже рожают первого ребенка и Россия — не исключение. В первую очередь женщины думают о профессиональной, творческой реализации, решают карьерные и материальные вопросы, а рождение детей откладывается «на потом», значительно «на потом». Сегодня акушеры-гинекологи не удивляются пациенткам, обратившимся по поводу первой беременности в 40, 45, 47 и даже более лет. Но не всегда это личный выбор женщины.

Иногда у женщины или мужчины не складывается личная жизнь, а иногда препятствием к рождению детей становится серьезная болезнь, требующая немедленного лечения. На помощь таким пациентам приходят вспомогательные репродуктивные технологии и программы отсроченного материнства и отцовства. О помощи людям, оказавшимся, в казалось бы, безнадежных ситуациях, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ акушер-гинеколог с 40-летним стажем, основатель «Клиники Пасман», Наталья Михайловна Пасман.

— Наталья Михайловна, для кого работает «Клиника Пасман» и кому она призвана помочь?

— Мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара — и он, и она — хотят стать родителями, у них все получится, какая бы тяжелая ситуация ни была.

— А если ситуация безнадежная?

— А что считать безнадежной ситуацией? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды-хотя бы единичные нормальные по морфологии формы (1−3%) — и проходимые трубы, мы пытаемся сделать все, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа.

Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит в яичнике при УЗИ, низкий овариальный резерв, мы предлагаем вариант ЭКО-ИКСИ. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Бывает у пары: и у него, и у нее проблемы, и мы планируем и ЭКО, и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы, генетика с большими проблемами -​ высокий показатель фрагментация ДНК (дефект содержащегося в ядре мужской половой клетки генетического материала-серьезная и сложно корректируемая патология, так как при ​ большом количестве таких сперматозоидов мужская сперма теряет способность к оплодотворению​ - прим. ред.), концентрация​ нормальных форм сперматозоидов — 1%. Но зачастую после лечения у мужчины показатели спермы нормализуются, а​ у женщины восстанавливается овуляция, и беременность наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.

Или ситуации, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например, больше года после замершей не состоявшейся беременности, нескольких выскабливаний полости матки. В таких случаях мы ничего не обещаем, честно говорим, что это маловероятно. Делаем гистероскопию, разъединяем спайки в матке, проводим фотодинамическую терапию, обработку матки макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, для улучшения кровоснабжения матки — гирудотерапию. В итоге у пациенток восстанавливается менструация и через несколько месяцев наступает долгожданная беременность.

Какая бы сложная ситуация ни была, мы используем все возможности, существующие в мировой практике и наши авторские патентованные методики лечения хронического эндометрита, а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым, совместно с лабораторией клеточных технологий Института клинической иммунологии (НИИФКИ). Даже в ситуации, когда у мужчины есть один единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим мужчине разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путем яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата.

Супружеское бесплодие — одна из ключевых задач, которые мы решаем в нашем отделении лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.

— А если нет супруга, супруги и даже кандидата в спутники жизни, а время идет или человек не может стать родителем, потому что надо решать проблемы со здоровьем, а потом может быть поздно?

— Мы одни из разработчиков программы «отсроченное материнство». Во всем мире сегодня это направление активно развивается.

Например, женщина достигает 35-летнего возраста, беременеть не от кого, она может криоконсервировать свои ооциты, они лежат и ждут своего часа, когда женщина вернется с супругом. Мы можем получить ооциты и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, работают донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического отца, может женщина его встретит еще. Если не встретила, прошло 5 лет, ей уже 40 — пора беременеть, тогда мы переносим эмбрионы.

Если мама не может родить сейчас, потому что у нее серьезное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы также заготавливаем ооциты- проводим их криоконсервацию, а женщину лечим. Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда мама восстановит здоровье, сделаем криоперенос эмбриона.

Уровень работы наших эмбриологов — это высший пилотаж, потому что заморозить — это одно, а правильно разморозить — это высшее мастерство. Наши эмбриологи, выпускники НГУ, где я работаю заведующей кафедрой акушерства и гинекологии, делают это на высочайшем уровне.

— Но ведь причиной отсроченного материнства могут быть и проблемы со здоровьем мужчины?

— Разумеется, у нас есть программы и отсроченного отцовства. В 2016 г у одного из пациентов выявлен рак яичка, а женщине было уже 45 и у пары не было детей. Заморозили сперму, после чего мужчина успешно пролечен хирургически с последующей химиотерапией (в результате химиотерапии сперматогенез нарушается, именно поэтому мы предварительно криоконсервировали сперму). Пациентке после подготовки простимулировали овуляцию, оплодотворили яйцеклетки, получили 2 эмбриона и перенесли их на 5 сутки в матку. Долгожданная беременность завершилась рождением двух замечательных малышей.

Вы знаете, наши пары, которые становятся родителями в 45, 47 лет, молодеют на глазах. Я постоянно встречаю в Центральном парке, Зоопарке или просто на улице своих пациентов, которые стали родителями в возрасте уже значительно за 40 лет, ведь на моем счету наверное уже более 10 000 рожденных детей за 40 лет работы, начиная с родильного дома № 5 Ленинского района. Сейчас в роддоме 1-й Горбольницы, где я работаю уже 37 лет, рожают те девочки, которые появились на свет на моем дежурстве 30−37 лет назад!

По моему наблюдению, отсроченное материнство у возрастных пациенток — это счастливое материнство. Здоровые дети делают женщину счастливой и красивой в любом возрасте. Я не призываю к тому, чтобы рожали в 47, я призываю рожать в 20−25 — оптимальном возрасте для планирования первого ребенка, Но если так сложились обстоятельства, такова жизнь — это не повод отчаиваться, выход есть!

Я повторюсь в очередной раз: если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Станут без матки, без яичников. Есть донорские программы (и сперматозоидов, и ооцитов) и суррогатное материнство. Бывает, что женщине удалили матку по разным причинам: онкологическое заболевание, кровотечение во время родов, но яичники остались функционирующими, с фолликулами. В этом случае паре помогает стать родителями программа суррогатного материнства, когда в матку здоровой женщине переносится эмбрион генетических родителей и она успешно вынашивает беременность. Следует отметить наметившуюся в обществе положительную тенденцию, когда здоровые молодые женщины и мужчины приходят в клинику и предлагают свою помощь: хотят стать донорами ооцитов и спермы, суррогатными мамами. Да, они получают за это вознаграждение, но отрадно появление мотивации не только финансовой, но и человеческого желания помочь. У нас в клинике есть все программы ВРТ, существующие в мировой практике, для помощи женщинам и мужчинам стать родителями, в том числе — суррогатное материнство и предимплантационная генетическая диагностика .

Я против таких поводов, когда женщина просто не хочет вынашивать и рожать ребенка, чтобы сохранить свою молодость и фигуру, но я за то, чтобы не лишать счастья материнства тех женщин, которые сами не могут выносить. Например, при синдроме Рокитанского-Кюстнера, когда у женщины нет матки, но есть яичники. Берутся ее ооциты, оплодотворяются спермой мужа или донора, и на пятые сутки эмбрион переносится суррогатной маме. В таких случаях, когда женщина не может забеременеть, это оправдано.

— Вам наверняка задают разные этические вопросы по поводу ЭКО, заморозки эмбрионов. Например, ты живешь, и знаешь, что где-то там — жизнь…

— Я сегодня ехала в машине и слышала по радио выступление какого-то политика, который причисляя себя к знатокам медицины, говорил, что церковь против ЭКО, потому что уничтожаются эмбрионы — два получили, остальные уничтожили. Мы, как и большинство клиник ЭКО, не уничтожаем эмбрионы, все они криоконсервируются и хранятся. В нашей клинике мы не делаем медицинские аборты. В единичных случаях проводится инструментальное опорожнение матки под контролем гистероскопии только при замершей беременности в ранних сроках, при подверждении этого неблагоприятного исхода двумя специалистами УЗИ. С моей точки зрения, несовместимо заниматься вспомогательными репродуктивными технологиями и уничтожать беременность, которая богом данная.

26 января, в 18.00 в «Клинике Пасман» на ул. Карамзина, 92 состоится круглый стол с участием профильных специалистов, которые расскажут о том, что такое ЭКО, в каких случаях и каким пациентам проводится, какие методы ЭКО существуют, кто может пройти его бесплатно по программе ОМС, а кто по коммерческой программе. Круглый стол будет полезен всем, кто планирует ЭКО или размышляет о том, нужно ли им воспользоваться этой технологией. Можно приходить парами и получить ответы на все интересующие вопросы. Предварительная запись и информация по телефону: +7 (383) 284-30-53

«Клиника Пасман»

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