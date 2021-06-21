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Здоровье

Дети в «Артеке» заболели ковидом

У отдыхающих в международном детском центре «Артек» выявили коронавирусную инфекцию.

Детский лагерь "Артек".
Детский лагерь "Артек".
artek.org.

Заболевших детей госпитализировали.

Маленькие пациенты находятся в медучреждении в Симферополе, а «контактные» помещены на карантин.

По словам замглавы минздрава Антона Лясковского, особых причин для беспокойства нет — «выявлены единичные случаи заболевания».

Чиновник подчеркнул, что «все дети в хорошем состоянии, тяжелых нет», пишет «Росбалт». Ни у одного из заразившихся не подтвердилась пневмония, добавил замминистра.

По данным «Крыминформа», заболевших шестеро. Позднее издание сообщило, что число заразившихся детей подскочило вдвое.

Работу «Артека», который в этом сезоне принял 2,5 тыс. детей, не приостанавливали.

В ближайшее время в России начнется вакцинация беременных от коронавируса.

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