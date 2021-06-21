Дети в «Артеке» заболели ковидом

Заболевших детей госпитализировали.
Маленькие пациенты находятся в медучреждении в Симферополе, а «контактные» помещены на карантин.
По словам замглавы минздрава Антона Лясковского, особых причин для беспокойства нет — «выявлены единичные случаи заболевания».
Чиновник подчеркнул, что «все дети в хорошем состоянии, тяжелых нет», пишет «Росбалт». Ни у одного из заразившихся не подтвердилась пневмония, добавил замминистра.
По данным «Крыминформа», заболевших шестеро. Позднее издание сообщило, что число заразившихся детей подскочило вдвое.
Работу «Артека», который в этом сезоне принял 2,5 тыс. детей, не приостанавливали.
В ближайшее время в России начнется вакцинация беременных от коронавируса.