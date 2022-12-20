20 декабря
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Здоровье

Детокс всего. В Белокурихе откроют центр превентивной медицины, где будут чистить «свалку»

На базе санатория «Белокуриха» откроют уникальный центр превентивной медицины международного уровня. Об этом рассказала главный врач «Курорта Белокурихи» Татьяна Коваленко. В чем его особенность и чем он будет помогать гостям — в этом материале.

Медицинский массаж.
Медицинский массаж.
архив сайта brn.kupofon.ru

По словам Татьяны Коваленко, центр предусматривает разработку и внедрение комплексных программ оздоровления, восстановления и естественного очищения организма.

«Наверняка вы слышали что-то о „превентивной медицине“: уколы, витамины, минералы — и более ничего. Это как на свалке вырастить розу — глупость абсолютная, — говорит Коваленко. — „Свалку“ сначала нужно убрать, поэтому центр в первую очередь направлен на очищение организма от шлаков и токсинов».

Основных направлений в работе центра будет шесть. В рамках «Детокс школы» специалисты обучат гостей методам детоксикации, которым сами научились у московских коллег.

Для «Детокс кухни» технологи и диетологи разработали специальное меню для ресторанов. На «Детокс фитнесе» тренеры обучат гостей основам йоги, скандинавской ходьбы и других техник.

Блюдо, шеф-повар.
Блюдо, шеф-повар.
Олег Богданов

«Детокс СПА» в своем арсенале содержит пилинги, скрабы, бани — процедуры, которые чистят организм. Будет и «Ментальный детокс» — психотерапевты и психологи будут выявлять причины возникновения стресса и помогать его снимать.

К Масленице 2024 года центр планирует провести «Детокс фест», где поделится своим опытом с участниками и привлечет их к здоровому образу жизни.

Предусмотрены и удаленные консультации с пациентами в «СмартДетоксСервисе».

Сегодня «Курорт Белокуриха» ведет переговоры о сотрудничестве с Международным университетом восстановительной медицины и рядом других научных учреждений.

Первым шагом в создании центра станет аудит: московские специалисты изучат медицинскую базы, технологии и программы. За 2023 год компания разработает программы для школ.

Планируется, что центр полностью будет работать в начале 2024 года. Но отдельные программы превентивной медицины будут появляться и ранее.

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