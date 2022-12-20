Детокс всего. В Белокурихе откроют центр превентивной медицины, где будут чистить «свалку»

По словам Татьяны Коваленко, центр предусматривает разработку и внедрение комплексных программ оздоровления, восстановления и естественного очищения организма.
«Наверняка вы слышали что-то о „превентивной медицине“: уколы, витамины, минералы — и более ничего. Это как на свалке вырастить розу — глупость абсолютная, — говорит Коваленко. — „Свалку“ сначала нужно убрать, поэтому центр в первую очередь направлен на очищение организма от шлаков и токсинов».
Основных направлений в работе центра будет шесть. В рамках «Детокс школы» специалисты обучат гостей методам детоксикации, которым сами научились у московских коллег.
Для «Детокс кухни» технологи и диетологи разработали специальное меню для ресторанов. На «Детокс фитнесе» тренеры обучат гостей основам йоги, скандинавской ходьбы и других техник.
«Детокс СПА» в своем арсенале содержит пилинги, скрабы, бани — процедуры, которые чистят организм. Будет и «Ментальный детокс» — психотерапевты и психологи будут выявлять причины возникновения стресса и помогать его снимать.
К Масленице 2024 года центр планирует провести «Детокс фест», где поделится своим опытом с участниками и привлечет их к здоровому образу жизни.
Предусмотрены и удаленные консультации с пациентами в «СмартДетоксСервисе».
Сегодня «Курорт Белокуриха» ведет переговоры о сотрудничестве с Международным университетом восстановительной медицины и рядом других научных учреждений.
Первым шагом в создании центра станет аудит: московские специалисты изучат медицинскую базы, технологии и программы. За 2023 год компания разработает программы для школ.
Планируется, что центр полностью будет работать в начале 2024 года. Но отдельные программы превентивной медицины будут появляться и ранее.
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