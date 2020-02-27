Детское здравоохранение России жестко раскритиковали в Счетной палате

Счетная палата выявила низкие доступность и качество услуг в сфере детского здравоохранения в России, недостаточную квалификацию врачей и плачевное состояние поликлиник.

Среди острых проблем Счетная палата указывает на недостаток квалифицированных кадров.

«Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации», — говорится в отчете «Оценка эффективности расходования в 2018—2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

Решить эту проблему Счетная палата предлагает с помощью создания единой базы трудоустройства выпускников медицинских образовательных учреждений.

Ведомство отмечает также проблемы нормативно-правового регулирования. Для развития материально-технической базы детских поликлиник необходимо внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, пишет bfm.ru.

Однако в федеральном проекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» такая задача не поставлена, отмечают аудиторы.

Кроме того, в марте 2019 года из госпрограммы «Развитие здравоохранения» была исключена цель «Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи».