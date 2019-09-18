Подростка из Алтайского края с зеркальными органами прооперировали в Новосибирске

Подросток поступила в клинику с сочетанием двух сложнейших врожденных пороков: зеркальное расположение органов (один случай на 10 тысяч человек) и сосудов, отходящих от сердца.
У нее оказалось врожденное заболевание, при котором происходили приступы учащенного сердцебиения, слабости и головокружения. Единственной возможностью вылечить пациента была операция с помощью уникальной роботизированной системы, говорят в клинике.
Гибкий и подвижный катетер позволил врачам добраться до нужных участков сердца и купировать очаги патологической электрической активности.
В России такую технологию используют в практике только новосибирские хирурги.