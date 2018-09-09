Девушка из Барнаула в 26 лет весит 17 килограмм: врачи отказываются от госпитализации

Блогер Мария Кохно поделилась историей 26-летней жительницы Барнаула Кристины Корягиной. Девушка страдает нервной анорексией, и ее вес колеблется в пределах 17−18 килограммов. Об этом сообщает Politeka .

По словам Кристины, вес начал резко снижаться лет в 9. Потом в 11 классе ситуация усугубилась: девушка весила в районе 28−30 кг. В университете вес таял с еще большей скоростью.

Кристина отучилась в магистратуре, у нее два красных диплома юриста. Она почти год отработала по профессии, а потом заболела. Девушка не просто не в силах работать, но даже не может справиться с бытовыми делами без помощи мамы.

По словам матери Кристины, при нынешнем весе девушки врачи в Барнауле отказывают ее госпитализировать. В личной переписки с блогером Кристина призналась: она не может принимать пищу из-за страха. По попытке что-то съесть девушку тошнит.

Справка

Нервная анорексия — расстройство приема пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела, преднамеренно вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса.