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Здоровье

Девушку с «грудью сапожника» прооперировали в Новосибирске

В новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина прооперировали 28-летнюю пациентку с врожденной деформацией грудной клетки, пишет «Российская газета».

Женская грудь.
Женская грудь.
unsplash.com

Сложную операцию оплатил благотворитель — работу врачей и приобретение дорогостоящего материала для исправления воронкообразной деформации грудной клетки, которую называют «грудью сапожника».

«Сложный порок сердца под названием тетрада Фалло объединяет четыре аномалии. Он развивался у сибирячки с рождения. Первая операция была проведена, когда пациентке было четыре года. Девушка до 19 лет не испытывала никаких пугающих симптомов, пока не начались приступы учащенного сердцебиения и слабости», — рассказали медики.

Новосибирские врачи смогли избавить девушку сразу от двух серьезных патологий — чтобы не разбивать лечение на две госпитализации в разных медучреждениях и исключить повторное «открытое» вмешательство.

Как пояснил директор центра им. Мешалкина, профессор Александр Чернявский, хирурги «имплантировали криосохраненный легочный гомографт в позицию ствола и клапана легочной артерии».

Также в ходе операции выполнили «пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции».

Врачи установили титановую пластину под грудиной и ребрами, что позволило вывести переднюю грудную стенку в анатомически правильную позицию.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали в стабильном состоянии.

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