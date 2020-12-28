Девушку с «грудью сапожника» прооперировали в Новосибирске

Сложную операцию оплатил благотворитель — работу врачей и приобретение дорогостоящего материала для исправления воронкообразной деформации грудной клетки, которую называют «грудью сапожника».
«Сложный порок сердца под названием тетрада Фалло объединяет четыре аномалии. Он развивался у сибирячки с рождения. Первая операция была проведена, когда пациентке было четыре года. Девушка до 19 лет не испытывала никаких пугающих симптомов, пока не начались приступы учащенного сердцебиения и слабости», — рассказали медики.
Новосибирские врачи смогли избавить девушку сразу от двух серьезных патологий — чтобы не разбивать лечение на две госпитализации в разных медучреждениях и исключить повторное «открытое» вмешательство.
Как пояснил директор центра им. Мешалкина, профессор Александр Чернявский, хирурги «имплантировали криосохраненный легочный гомографт в позицию ствола и клапана легочной артерии».
Также в ходе операции выполнили «пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции».
Врачи установили титановую пластину под грудиной и ребрами, что позволило вывести переднюю грудную стенку в анатомически правильную позицию.
Операция прошла успешно, пациентку уже выписали в стабильном состоянии.