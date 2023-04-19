Девушку с ножом в голове спасли российские нейрохирурги

Произошел несчастный случай. При этом девушка находилась в сознании и даже могла разговаривать.
Лезвие вошло в череп девушки на 4,5 см, однако не задели ни крупные кровеносные сосуды, ни важные отделы мозга. Операция продлилась менее часа.
Сейчас девушка чувствует себя удовлетворительно, указывает Газета.Ru.
Ранее врачи спасли 14-летнюю девочку, которая случайно проглотила зубную щетку. Девочка сильно следила за фигурой и после еды регулярно вызывала у себя рвотный рефлекс. После очередной такой процедуры школьница умудрилась проглотить щетку. Врачи благополучно провели эндоскопию и вытащили предмет, жизни подростка ничего не угрожает.