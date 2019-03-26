Диетолог назвал продукты, повышающие работоспособность

Булка с соком должна быть исключена, она негативно влияет на работоспособность, считает врач-диетолог Марина Копытько. Она рассказала «Аргументам и фактам», какие продукты повышают или, наоборот, снижают нашу работоспособность.

Какие продукты нас «обесточивают»

Работоспособность абсолютно точно будут снижать макароны не из твердых сортов пшеницы, картофельное пюре, белый хлеб, выпечка и пакетированные соки. По этой причине любимое многими сочетание «булка с соком» попадает под жесткий запрет, рассказала Марина Копытько, главный врач клиники здорового питания, врач-диетолог, автор книг о похудении.

Стоит обратить внимание на кофе. Сначала он взбодрит и придаст сил — буквально на 20−30 минут. А потом даст обратный эффект, особенно если вы пили его с пирожным, тортом, вареньем, медом.

Кофе. архив Кафе Русь

Сладости усиливают инсулиновый скачок, сильно нас «обесточивают», вводят в состояние сонливости, а главное, через непродолжительное время вам снова захочется есть.

Не рекомендуется пить энергетические напитки и газировку. Диетолог советует следить за количеством соли в еде, отказаться от пересоленной пищи, например, суши, чипсов, различных соусов и т. д.

Что делать , чтобы поднять работоспособность

Употреблять продукты с витамином D, который содержится в жирной рыбе, рыбной печени, яичном желтке, сливочном масле (но на него не налегайте). Также на помощь придут кислоты Омега-3, найти их можно в жирной рыбе, Омега-6 и Омега-9 — это орехи (в небольшом количестве) и правильные крупы.

«Правильные» — это минимально подвергавшиеся технологической обработке или вообще не прошедшие таковую, например, гречка, киноа, грубый рис.

Средних размеров банан. izismile.com

Бананы также могут повышать работоспособность, поскольку содержат природный сахар. Плюс там содержится триптофан, который очень похож на гормон радости. Но людям с сахарным диабетом или предрасположенностью к ему этого фрукта лучше избегать.

Еще один достойный вариант — зеленые смузи (яблоко, шпинат, сельдерей). Черный, зеленый или чай из трав также поможет взбодриться, главное, чтобы он был не в пакетиках.

Ну, а тортики учитесь заменять на менее агрессивные продукты — например, шоколад с содержанием какао-бобов не меньше 75%, пастилу и мармелад.