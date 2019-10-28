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28 октября
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Здоровье

Диетолог назвала главные пищевые ошибки россиян, ведущие к онкологии и диабету

Диетолог Елена Мотова, автор книги «Мой лучший друг — желудок», рассказала Газете.ru, что россияне «питаются отвратительно», поглощая сосиски и конфеты.

Нож и колбаса.
Нож и колбаса.
СС0

Всего чуть больше четверти людей, по исследованиям Росстата, потребляют достаточно рыбы и используют йодированную соль. Почти половина добровольцев не ест достаточно фруктов и овощей. Почти 40% людей физически не активны.

Семьи с минимальным доходом просто не могут купить детям фрукты. С другой стороны, даже у людей с высокими доходами питание сложно назвать адекватным и разнообразным.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

Оказалось, что в рационе россиян много продуктов глубокой переработки. Колбасу, сосиски, копчености и другие продукты переработки мяса 75% российских мужчин едят практически ежедневно. В 2015 году ВОЗ отнесла мясные продукты промышленного производства к канцерогенным для человека.

Их регулярное избыточное потребление может неблагоприятно влиять на здоровье, замещая необработанные продукты, а также повышать риски развития рака толстой и прямой кишки.

В такой еде много добавленных жиров, сахара и соли и мало витаминов, минералов, клетчатки.

Сладости. Любовь. Подарок.
Сладости. Любовь. Подарок.
СС0

Средний российский ребенок съедает в год 30 кг сахара. Это более чем в три раза превышает рекомендации экспертных международных организаций.

Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний. Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний составляет в нашей стране 67,6%.

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