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Здоровье

Диетолог назвала идеальный чудо-овощ для правильного похудения

Диетолог Ольга Шестакова в интервью «Росыбалту» рассказала, какой овощ лучше всего подходит для снижения веса.

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

Оказывается, овощ с самым низким содержанием калорий и самым большим количеством витаминов — это кабачок.

«Кабачки имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. На 100 граммов приходится всего около 20 килокалорий», сообщила диетолог.

Но на этом полезные свойства кабачка не заканчиваются, чудо-овощ улучшает стул, сокращает уровень холестерина и уменьшает отечность.

В кабачке содержатся витамины В1, В2, С, РР, А, а также полезные микроэлементы — калий, магний, цинк, сера, натрий, фосфор.

Единственный момент, о котором важно помнить, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек необходимо осторожно относиться к употреблению кабачков.

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