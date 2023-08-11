Диетолог назвала правила питания в жаркую погоду

Диетолог Кристина Плотникова дала рекомендации по питанию в аномальную жару. Об это сообщает Lenta.ru .

По словам специалиста, в жаркую погоду нужно поддерживать водный баланс в организме, чтобы избежать обезвоживания.

Плотникова советует выбирать легкие и освежающие продукты - арбузы, дыни, огурцы, помидоры, апельсины, ягоды. Еще в рацион врач рекомендует добавлять продукты богатые витамином С.

Также диетолог советует в жару отказаться от жирной и тяжелой пищи, так как эти продукты медленно перевариваются, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Кроме того, в аномальную жару есть надо часто, но маленькими порциями.

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