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Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые крайне опасно сочетать между собой

Некоторые популярные сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья. Об самых опасных из них рассказала «КП» эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Пицца.
Пицца.
СС0

Так, например, по словам специалиста, вместо молока в какао стоит добавлять воду. Дело в том, что содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция. Особенно это сочетание опасно для людей с мочекаменной болезнью, так как молочный жир усиливает всасываемость оксалатов из какао — они являются основной причиной заболевания.

Врач также посоветовала отказаться от белого хлеба с вареньем, поскольку «ударная» порция быстрых углеводов может спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови.

Еще одна несочетаемая пара — отруби с молоком. В отрубях содержится фитиновая кислота, и при соединении с кальцием она формирует нерастворимые соединения.

Кроме того, диетолог посоветовала не есть вместе курицу и печень. Она объяснила это тем, что цинк и витамин B9 мешают друг другу перевариваться.

Но наиболее вредным, по мнению диетолога, является сочетание пиццы и газированных напитков. Оба этих продукта усиливают ложное чувство голода, а уровень сахара в крови достигает опасных пределов.

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