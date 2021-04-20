Диетолог назвала продукты, о существовании которых нужно забыть навсегда

Конфеты и газировка являются источником «пустых калорий», которые и способствуют движению стрелки весов, пишет РИА «Новости».
Также высокий уровень сахара в крови может привести к развитию диабета, болезней печени и ухудшить состояние кожи.
Нельзя злоупотреблять и мясом. При его чрезмерном употреблении может развиться диспепсия — нарушение работы желудка, сопровождающееся избыточным газообразованием и метеоризмом, в также жгучими болями в животе.
Под строгий запрет попадает и алкоголь. Даже в малых дозах он может вызвать преждевременное старение, болезни печени и сосудов, гипертонию и панкреатит.
Вреден также кофе — он может вызвать тремор, стать причиной тахикардии и гипертонии.