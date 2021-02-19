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20 февраля
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, от которых натурально можно лопнуть

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут привести к разрыву кишечника при переедании, пишет «ТаракаНН».

Хурма. Фрукты.
Хурма. Фрукты.
Анна Зайкова

Острая кишечная непроходимость может возникнуть, если переесть продуктов, в которых много волокон и дубильных веществ. Поводом для разговора стал недавний случай, когда врачи еле спасли 45-летнюю пациентку, которая чуть не лопнула на операционном столе, накануне съев полтора килограмма хурмы.

«К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн, — рассказала Соломатина. — Но вред они могут нанести только при употреблении в большом количестве».

С организмом здорового человека такое вряд ли произойдет, должны быть сопутствующие факторы, например, полипы или опухоли в кишечнике, подчеркнула специалист.

По словам врача, переедание — всегда плохо. Например, если человек переел жирной пищи, а у него есть камень в желчном пузыре, то ферменты начинают переваривать поджелудочную железу, что может привести к летальному исходу.

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