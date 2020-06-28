Диетолог назвала продукты, вызывающие старение

По ее словам, вредными считаются сильно переработанные продукты, содержащие в себе как минимум пять добавок — красители, консерванты, ароматизаторы, загустители и другие. В эту категорию входят сладкие газировки, сосиски, колбасы, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки и молочные десерты.

«Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус», — отметила Прунцева.

Диетолог добавила, что при нехватке белка наблюдается снижение мышечной массы, а при крайней степени недостаточности — развитие безбелковых отеков и снижение иммунитета.