Диетолог назвала завтраки, которые вредят фигуре и здоровью

По мнению диетолога medtech-сервиса Budu Наталии Гридиной, мюсли, бутерброды и некоторые другие популярные виды завтраков не являются полезными. « Ленте.ру » она рассказала, каким должен быть здоровый первый прием пищи.

Наталия Гридина призвала россиян отказаться от сухих завтраков. По ее словам, хлопья, подушечки и звездочки не стоит есть на голодный желудок. Эти продукты могут привести к набору веса, так как содержат много сахара и не дают ощущения сытости на три часа, как это должно быть после сбалансированного завтрака.

Специалист назвала каши псевдополезными завтраками. Она отметила, что даже если сахар заменить медом, добавить орехи или сухофрукты, ощущение сытости всё равно будет кратковременным, а уровень сахара в крови резко повысится. Диетолог также добавила, что многим людям нельзя есть кашу, особенно молочную, из-за непереносимости глютена и лактозы.

При этом бутерброды с колбасой и сосиски — не лучший вариант для завтрака. В этих продуктах мало белка и настоящего мяса, но много вкусовых добавок, вредных жиров и соли.

По мнению Гридиной, идеальный завтрак должен содержать белок и жир. Для этого отлично подойдут яйца, творог, паштеты из печени, сыр, рыба и орехи.

Также можно добавить продукты, содержащие сложные углеводы, например, цельнозерновой хлеб. После такого завтрака человек не будет перекусывать, а большое количество белка позволит сократить количество перекусов и десертов.

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