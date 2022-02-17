Диетолог: почему надо покупать рыбу и с чем ее лучше есть

В рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, дефицит которых в организме приводит к разным заболеваниям, подчеркнул Золотарев в эфире радио Sputnik.
«Один из основных факторов появления патологий у современного человека — дефицит омега-3 жирных кислот. Дело в том, что практически все клетки нашего организма имеют мембрану, работа которой напрямую зависит от количества омега-3 жирных кислот в ней. Чем больше будет омега-3, тем лучше клетка будет дышать, лучше будут происходить обменные процессы, а от этого в том числе зависит и работа иммунитета», — сказал диетолог.
Чтобы рыба сохранила полезные свойства, ее врач рекомендует обрабатывать паром, тушить или запекать. А вот жарка может, наоборот, снизить ценность продукта.
С рыбой Андрей Золотарев советует есть сливочное масло. Так, отметил он, усилится положительное воздействие омега-3 жирных кислот на иммунную систему.
«Обязательно нужно есть зимой помимо всего прочего сливочное масло. Примерно 10 граммов в сутки — норма для среднестатистического человека. Это не будет пагубно влиять на ваш организм с точки зрения холестерина, только если у вас нет заболеваний, которые не позволяют есть этот продукт, например, панкреатита», —добавил эксперт.