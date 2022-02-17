Диетолог: почему надо покупать рыбу и с чем ее лучше есть

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Чем полезна рыба?

В рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, дефицит которых в организме приводит к разным заболеваниям, подчеркнул Золотарев в эфире радио Sputnik.

«Один из основных факторов появления патологий у современного человека — дефицит омега-3 жирных кислот. Дело в том, что практически все клетки нашего организма имеют мембрану, работа которой напрямую зависит от количества омега-3 жирных кислот в ней. Чем больше будет омега-3, тем лучше клетка будет дышать, лучше будут происходить обменные процессы, а от этого в том числе зависит и работа иммунитета», — сказал диетолог.