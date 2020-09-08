Диетолог рассказал, как перестать есть сладкое на ночь глядя

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил полуночную тягу к сладкому недостатком полученных углеводов в течение дня, пишут РИА «Новости».

По его словам, ближе к ночи в организме выделяется инсулин, который понижает уровень сахара в крови. Это вызывает усиленное чувство голода и желание съесть что-то «вредное».

«Если вам хочется вечером сладкого, а днем не хочется, значит, в течение дня вы просто не ели углеводы», — пояснил специалист.

Чтобы не наедаться перед сном конфетами и пирожными, диетолог посоветовал съедать около 5−6 часов вечера блюдо, которое поднимет уровень сахара.

Кроме того, Ковальков рекомендовал потреблять ежедневно до 100 граммов углеводов.