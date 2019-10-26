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26 октября 4°C

Диетолог рассказала, чем может быть опасна тыква

Диетолог Олеся Онофрей рассказала «Вечерней Москве» о пользе и вреде тыквы, а также сколько и кому ее можно есть.

Тыквы. Урожай. Огород
Тыквы. Урожай. Огород
ССО

Польза

В тыкве содержится клетчатка, которая снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и повышает иммунитет.

Также в этом овоще есть мягкие волокна, которые набухают, попадая в пищевод вместе с водой. У человека появляется ощущение, что он очень быстро насыщается. Это может помочь вечно сидящим на диете. Также волокна впитывают токсины, а пища не задерживается в желудочно-кишечном тракте долго.

Очень полезны тыквенные семечки. С их помощью в организме вырабатывается дофамин, который приводит нас в состояние удовольствия и счастья. Также семечки применяются как средство против паразитов. Не стоит забывать, что семечки тыквы очень калорийные.

Тыква, овощи.
Тыква, овощи.
CC0

Вред

При готовке тыквы в ней увеличивается в два раза уровень гликемического индекса, отчего она мгновенно становится непригодным для диабетиков.

Тыква может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

Употребление сырой тыквы противопоказано людям с воспалительными заболеваниями желудочно — кишечного тракта, а так же тем, кто имеет камни в желчном пузыре и почках, поскольку тыква обладает желчегонным действием и может спровоцировать движение камней, добавляет «КП».

Неумеренное питание тыквой может привести к ложной каротиновой желтухе, содержащийся в овоще каротин вызывает пожелтение кожи.

Сколько можно съесть?

Ежедневно стоит съедать не больше 200−300 граммов этого плода. Иначе перенасыщение пищевыми волокнами приведет к нарушению пищеварения, тошноте и запорам.

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