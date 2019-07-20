Диетолог рассказала, к чему может привести отказ от сахара

По словам специалиста, сначала без сахара может начаться «ломка». Отказ от него может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель.
Но затем, когда этот период кончится, можно будет заметить изменения к лучшему:
- улучшится состояние кожи, ногтей и волос,
- повысится работоспособность,
- уменьшится количество жировой ткани в области живота,
- циклы сна станут более продолжительными и последовательными.