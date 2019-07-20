Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Диетолог рассказала, к чему может привести отказ от сахара

Отказавшись от сахара, можно улучшить состояние кожи, увеличить работоспособность и добиться больших успехов в тренажерном зале. Об этом заявила диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, пишет «Российская газета».

Сахар.
Сахар.
СС0

По словам специалиста, сначала без сахара может начаться «ломка». Отказ от него может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и прочим неприятным симптомам. Это состояние может длиться от пары дней до двух недель.

Но затем, когда этот период кончится, можно будет заметить изменения к лучшему:

  • улучшится состояние кожи, ногтей и волос,
  • повысится работоспособность,
  • уменьшится количество жировой ткани в области живота,
  • циклы сна станут более продолжительными и последовательными.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость