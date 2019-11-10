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Здоровье

Диетолог рассказала, как легко избавиться от похмелья

Похмелье каждый раз заставляет задуматься, стоили ли того вечерние посиделки. Диетолог Керри Торрентс рассказал, что нужно есть перед употреблением алкоголя, и почему лучше избегать виски.

Алкоголю - нет.
Алкоголю - нет.
blogspot.com

Не пейте натощак

Если вы не собираетесь есть на ночь, выпейте йогурт — он станет «подушкой безопасности» для вашего желудка. Избегайте соленых закусок, например, соленого арахиса и чипсов, потому что они вызывают жажду и желание выпить больше.

Избегайте газированного алкоголя

Алкогольные напитки с газами идут «напрямую» к вашему мозгу. Пузырьки ускоряют поглощение алкоголя, поэтому ограничьте количество бокалов игристого вина, газированных коктейлей и шампанского.

Ограничьтесь в крепких темных напитках

Более темные напитки, например, бренди и виски, имеют более высокий уровень соединений, называемых конгенерами, которые образуются в процессе брожения и дистилляции. Считается, что эти соединения усугубляют похмелье. Поэтому, если вам нужен крепкий напиток, выбирайте светлый.

Начните утро с изотоника

Вам нужна не просто вода, а спортивный напиток. Он поможет восстановить уровень гидратации организма. Растворите шесть чайных ложек сахара и половину чайной ложки соли в литре воды и пейте в течении дня.

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