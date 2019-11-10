Диетолог рассказала, как легко избавиться от похмелья

Не пейте натощак
Если вы не собираетесь есть на ночь, выпейте йогурт — он станет «подушкой безопасности» для вашего желудка. Избегайте соленых закусок, например, соленого арахиса и чипсов, потому что они вызывают жажду и желание выпить больше.
Избегайте газированного алкоголя
Алкогольные напитки с газами идут «напрямую» к вашему мозгу. Пузырьки ускоряют поглощение алкоголя, поэтому ограничьте количество бокалов игристого вина, газированных коктейлей и шампанского.
Ограничьтесь в крепких темных напитках
Более темные напитки, например, бренди и виски, имеют более высокий уровень соединений, называемых конгенерами, которые образуются в процессе брожения и дистилляции. Считается, что эти соединения усугубляют похмелье. Поэтому, если вам нужен крепкий напиток, выбирайте светлый.
Начните утро с изотоника
Вам нужна не просто вода, а спортивный напиток. Он поможет восстановить уровень гидратации организма. Растворите шесть чайных ложек сахара и половину чайной ложки соли в литре воды и пейте в течении дня.