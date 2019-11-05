Диетолог рассказала, какие сладости самые вредные

«Трансжиры… используют в кондитерском производстве под названием „кондитерский жир“ или как маргарин. Это все, что добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами», — уточнила врач.
Также вредны пончики с начинкой. Их жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. По словам диетолога, нежелательно покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом». Врач предостерегает и от импортных «мармеладных» конфет, имеющих яркую расцветку и напоминающих структурой резинку.
«Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки», — напомнила Елена Соломатина.