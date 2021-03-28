Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Диетолог рассказала, какое масло лучше подходит для жарки

Диетолог Инна Кононенко рассказала, как неправильное употребление разных видов масел может навредить организму, пишет «Вечерняя Москва».

Оливковое масло.
Оливковое масло.
CC0

Эксперт отметила, что на выбор потребителю теперь предоставляются конопляное, льняное, рапсовое, кокосовое, ореховое, масло виноградных косточек и другие масла.

Она отметила, что для хранения масел и сохранения их питательных свойств стоит выбирать жестяную банку. Так продукт будет защищен от солнечных лучей.

Диетолог призвала исключить подсолнечное масло из рациона или использовать только на ранних сроках его хранения. Допускается использовать растительное масло для заправки салата.

«Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний», — объяснила Кононенко.

Она рассказала, что жарить продукты лучше всего на сливочном, топленом или кокосовом масле. Эти виды более устойчивы к воздействию температуры.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость